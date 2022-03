Ουκρανία: «Πού είναι ο μπαμπάς μου;» – Η σπαρακτική κραυγή ενός μικρού Ουκρανού στο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

«Πού είναι ο μπαμπάς μου;» ακούγεται να φωνάζει ένας μικρός Ουκρανός. Ο μικρός που νοσηλεύεται με τραύματα μετά τον βομβαρδισμό της Μαριούπολης από τους Ρώσους ζητάει σπαρακτικά τον πατέρα του, κλαίγοντας.

Ο πατέρας του, σύμφωνα με το CBS, είναι κι αυτός τραυματίας από τους βομβαρδισμούς και νοσηλεύεται σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου.

"Where is my dad?" Dima, a young Ukrainian boy, cries from his hospital bed as he asks for his father, who, like Dima, was injured in Mariupol. His father is being treated in another part of the hospital. pic.twitter.com/4vSDMnFGkr

