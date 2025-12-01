Ουκρανία: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά απαιτούνται προσαρμογές

Πλέον είναι αλήθεια ότι οι συζητήσεις σχετικά για το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διεξάγονται από χθες Κυριακή στη Φλόριντα με την ουκρανική πλευρά, έχουν οδηγήσει σε «σημαντική πρόοδο», αλλά ορισμένα ζητήματα απαιτούν «προσαρμογές», δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ραστέμ Ουμέροφ.

«Κατά τη διάρκεια δύο πολύ παραγωγικών ημερών στις ΗΠΑ, (…) πετύχαμε σημαντική πρόοδο, αν και ορισμένα σημεία εξακολουθούν να απαιτούν περαιτέρω προσαρμογές», ανέφερε στο Facebook, προσθέτοντας ότι εκείνος και η αμερικανική πλευρά συμφώνησαν να διατηρούν «συνεχή» επαφή.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, το απόγευμα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο.

Μακρόν: Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση σήμερα στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως «την ώρα που εμείς μιλάμε εδώ για την ειρήνη, η Ρωσία δεν δείχνει να βιάζεται και κλιμακώνει την επιθετικότητά της». Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε επίσης πως η Ουκρανία είναι η μόνη αρμόδια να συζητήσει για εδαφικά ζητήματα με τη Μόσχα σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας μετά την επίτευξη ειρήνης αρμόδιες είναι, όπως είπε, η Ουκρανία και η Ευρώπη. Τούτων δοθέντων δεν υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός σχεδίου συνολικής ειρήνης, είπε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη πως σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες συζητήσεις των Ευρωπαίων με την αμερικανική πλευρά, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται, όπως είπε, ένα νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας που θα αφορά κυρίως την ενέργεια και τη ναυτιλία.

Ερωτηθείς για τα σκάνδαλα διαφθοράς που ταλανίζουν το Κίεβο, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως οι Αρχές της Ουκρανίας είναι οι μόνες αρμόδιες για να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα και ότι δεν είναι δική του δουλειά να παραδώσει μαθήματα στο Κίεβο. Συμπλήρωσε ότι στη Ρωσία δεν έχει σημειωθεί ποτέ κανένα σκάνδαλο στον βαθμό που δεν υπάρχει κάποια ανεξάρτητη αρχή για να το εντοπίσει.

Η αληθινή δικτατορία είναι στη Ρωσία, είπε ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος καταλήγοντας ανέφερε πως για να υπάρξει διαρκής και σταθερή ειρήνη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρεθούν στο τραπέζι της συμφωνίας οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Γάλλο ομόλογό του και τους Ευρωπαίους για τη συμπαράστασή τους και για τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιθυμούν να προσφέρουν στη χώρα του λέγοντας ταυτόχρονα ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν θα πρέπει να μείνει ατιμώρητη.

