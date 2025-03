Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στο δίκτυο σιδηροδρόμων

Με ανακοίνωσή τους οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Ουκρανίας ανέφεραν ότι η Ρωσία επιτέθηκε με πύραυλο στις εγκαταστάσεις τους για δεύτερη φορά σήμερα, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα στη νοτιοανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

«Η δεύτερη εχθρική επίθεση κατά της σιδηροδρομικής υποδομής της περιοχής Ντνιπροπετρόφσκ σήμερα. Τραυματίστηκαν τέσσερις σιδηροδρομικοί εργαζόμενοι, οι δύο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Λαμβάνουν ιατρική βοήθεια», αναφέρει η ενημέρωση της εταιρείας σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia JSC.

«Οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι επιθέσεις να μην επηρεάσουν την κυκλοφορία των επιβατικών τρένων», διαβεβαίωσε η Ukrzaliznytsia.

So this is what “an immediate ceasefire on all energy and infrastructure” looks like?

At 1:20 AM, Russia struck @Ukrzaliznytsia‘ energy facilities in Dnipro region—twice, even as firefighters and a rescue train worked. Some railway sections lost power, but trains keep running. pic.twitter.com/yuxODT2iBP

— Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) March 19, 2025