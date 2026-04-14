Ουκρανία: Σφυροκόπημα σε Οδησσό και Ζαπορίζια μετά τη λήξη της πασχαλινής εκεχειρίας

Μετά τη λήξη της εκεχειρίας, η Ρωσία χτύπησε το λιμάνι του Ιζμαήλ και ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια έχασε το ρεύμα.

14 Απρ. 2026 8:57
Pelop News

Με τη λήξη της 32ωρης πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός τα μεσάνυχτα της Κυριακής, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επανήλθαν με πλήρη ένταση. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για χιλιάδες παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της σύντομης εκεχειρίας, η οποία, όπως αποδείχθηκε, τηρήθηκε μόνο μερικώς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έθεσαν στο στόχαστρο το λιμάνι του Ιζμαήλ στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε εμπορικό σκάφος που έφερε σημαία Παναμά.

Την ίδια στιγμή, η ανησυχία για την πυρηνική ασφάλεια επανέρχεται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια απώλεσε και την τελευταία εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησής του. Πρόκειται για το 13ο παρόμοιο περιστατικό από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που θέτει τις εγκαταστάσεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επιθέσεις με drones σημειώθηκαν και εντός της ρωσικής επικράτειας. Στην περιοχή Λίπετσκ, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ο τοπικός περιφερειάρχης ανακοίνωσε τον θάνατο μιας γυναίκας στην πόλη Γέλετς. Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν εντός της οικίας της όταν σημειώθηκε το πλήγμα, ενώ από την ίδια επίθεση αναφέρθηκαν ακόμη πέντε τραυματισμοί.

