Σωρεία αντιδράσεων για την «συναυλία ειρήνης» – Καμιά αναφορά στην Ουκρανία

«Δίνουν και παίρνουν» τα σχόλια στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δη του Twitter, ύστερα από την ανακοίνωση της «συναυλίας ειρήνης» στα Προπύλαια με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Μεταξύ των θετικών υπερτερούν τα αρνητικά σχόλια για την συγκεκριμένη κοινοποίηση.

Η αφίσα έχει τα ονόματα γνωστών τραγουδιστών από κάθε μουσικό είδος, κωμικών και ηθοποιών. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται ο Γιώργος Νταλάρας, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Πέγκυ Ζήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, η Λίνα Νικολακοπούλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη 29 Μαρτίου στα Προπύλαια και το «#συναυλία_ειρήνης» έχει ήδη κατακλύσει το Twitter.

Αυτό που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα σχόλια είναι το γεγονός ότι στην αφίσα την εκδήλωσης πέραν από κάποιες μικρές κίτρινες και μπλε λεπτομέρειες δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στην Ουκρανία που πολιορκείται, ούτε στη Ρωσία που έχει εισβάλει στην γειτονική της χώρα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι οι διοργανωτές και κατ’ επέκταση οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν κρατούν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στην χώρα που αμύνεται για τα εδάφη της και εκείνη που θέλει να τα κατακτήσει.

Πριν λίγες ημέρες υπήρξαν ξανά αντίστοιχα σχόλια για την εκδήλωση που πραγματοποίησε η τραγουδίστρια Νατάσα Μποφίλιου στο Σύνταγμα. Το σύνθημα «είμαστε με τον άνθρωπο» ήταν αυτό που προκάλεσε τις περισσότερες διαφωνίες με την τραγουδίστρια να συμμετέχει τώρα και σε αυτή τη συναυλία.

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά tweets:

Να μην μαλώνετε, να ειστε αγαπημένοι, Ειρήνη να υπάρχει, we are the world, να ακούτε Έντεχνο ελληνικό όχι ατεχνο ξένο, να είστε με τον ά ν θ ρ ω π ο.

Σημαντικά μηνύματα σε περίοδο Ειρήνης. Σε περίοδο πολέμου, τρίχες κατσαρές. #συναυλια_ειρηνης #Ουκρανια

