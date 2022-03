Ουκρανία: Συναγερμός στο Τσερνόμπιλ – Φωτιές κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε περιοχή κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ενημέρωσης οι φωτιές «πιθανότατα προκλήθηκαν από βομβαρδισμό πυροβολικού ή εμπρησμό» προσθέτοντας ότι τα μέτωπα καίνε ανεξέλεγκτα σε περιοχή που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Κατά τους Ουκρανούς η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχίες ότι ο ραδιενεργός καπνός μπορεί να διασπαρεί σε μεγάλη έκταση.

Υπενθυμίζεται ότι το πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ βρίσκεται υπό την κατοχή των Ρώσων από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία με το Κίεβο να καταγγέλλει τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας όσων βρίσκονται εκεί.

7 wildfires, likely caused by artillery shelling or arson, have broken out in the area surrounding the #Chornobyl NPP, @ua_parliament reports. The area is now controlled by the 🇷🇺 troops, so the fires are burning unchecked, raising worries that the radiation smoke could spread.

