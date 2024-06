Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα στην περιοχή του Λουχάνσκ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικό πλήγμα στην περιοχή του Λουχάνσκ, που ελέγχεται σχεδόν ολόκληρη από τη Ρωσία.

Το πλήγμα που είχε στόχο το Λουχάνσκ, την περιφερειακή πρωτεύουσα, προκάλεσε την κατάρρευση μιας πολυώροφης πολυκατοικίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου που αναρτήθηκε στο Telegram.

«Δυστυχώς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν», πρόσθεσε το υπουργείο. Σύμφωνα με τις φιλορωσικές αρχές της περιοχής, 35 άλλοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «πέντε πύραυλοι ATACMS αμερικανικής κατασκευής» στοχοθέτησαν «εσκεμμένα συνοικίες με κατοικίες στην πόλη του Λουχάνσκ».

Every time Russian military bases burns in occupied territories it brings liberation of those territories closer.

Ukrainian army needs patience, trust, and continued support. Only after all these “preparations” can soldiers enter.

