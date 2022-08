Αναξιόπιστη είναι η Ρωσία για την Ουκρανία, με τον πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επισημαίνει πως δεν μπορεί να εμπιστευθεί κανείς την ηγεσία της Ρωσίας και ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου δεν μπορεί να γίνει πριν από την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταλάβει.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Ζελένσκι δήλωσε σχετικά με την προοπτική εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου: «Άνθρωποι που σκοτώνουν, βιάζουν, χτυπούν τις πόλεις μας με πυραύλους καθημερινά, δεν μπορούν να θέλουν ειρήνη. Πρέπει πρώτα να αποχωρήσουν από το έδαφός μας και ακολούθως βλέπουμε…».

The world is on a verge of nuclear disaster due to occupation of world's third largest nuclear power plant in Energodar, Zaporizhzhia region. How long will it take the global community to respond to Russia's irresponsible actions and nuclear blackmailing? https://t.co/lGHlhALMqV

