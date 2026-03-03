Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ: Ο Ρώσος μεγιστάνας με τα μυστικά του Έπστιν βρέθηκε νεκρός

Νεκρός βρέθηκε ο πρώην Ρώσος γερουσιαστής και επιχειρηματίας Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ, 67 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Μαρτίου 2026 σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών Vesper Tverskaya, στην οδό Τβερσκάγια στο κέντρο της Μόσχας. Το σώμα του εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ δίπλα βρέθηκε πιστόλι τύπου Luger.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές και πηγές των διωκτικών υπηρεσιών, ο θάνατος προκλήθηκε από αυτοκτονία, χωρίς να βρεθεί σημείωμα. Ο Τζαμπραΐλοφ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αλλά κατέληξε χωρίς να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις αποκλείουν εγκληματική ενέργεια.

Ο Τζαμπραΐλοφ, τσετσενικής καταγωγής, ήταν γνωστός για την εκκεντρική του ζωή και τις διασυνδέσεις του. Είχε θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2000 απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν (καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση), υπηρέτησε ως γερουσιαστής της Τσετσενίας (2004-2009) και διατηρούσε φιλίες με διασημότητες όπως η Ναόμι Κάμπελ και η Κλαούντια Σίφερ. Είχε σχέση στο παρελθόν με την Κσένια Σόμπτσακ (κόρη του πολιτικού μέντορα του Πούτιν, Ανατόλι Σόμπτσακ).

Σύνδεση με τα αρχεία Έπστιν

Το όνομά του εμφανίστηκε πρόσφατα στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν, λόγω αλληλογραφίας με τη Γκισλέιν Μάξγουελ το 2001. Σε email που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Τζαμπραΐλοφ προσπαθούσε να κανονίσει συνάντηση μαζί της στη Μόσχα, ενώ σε δηλώσεις του την είχε χαρακτηρίσει «αδελφή ψυχή» και «την πιο γοητευτική γυναίκα», εκφράζοντας λύπη για την καταδίκη της σε ισόβια.

Τι λέει η κόρη του

Η κόρη του, Αλβίνα Τζαμπραΐλοβα (32 ετών), αμφισβήτησε δημόσια την εκδοχή της αυτοκτονίας σε συναισθηματικό βίντεο, υποστηρίζοντας ότι «δολοφονήθηκε επειδή συνδέεται με τα αρχεία Έπστιν» και ότι «φιμώθηκε». Παραδέχτηκε ότι δεν είχαν ιδιαίτερα καλή σχέση, αλλά τόνισε ότι είχε μιλήσει μαζί του πρόσφατα και δεν πίστευε ότι θα αυτοκτονούσε.

Ο Τζαμπραΐλοφ είχε ιστορικό με όπλα: Το 2017 πυροβόλησε στον αέρα σε ξενοδοχείο Four Seasons κοντά στο Κρεμλίνο (πρόστιμο 5.800 λιρών), ενώ είχε ανακριθεί πολλές φορές για τη δολοφονία του Αμερικανού συνεργάτη του Πολ Τέιτουμ το 1996 (αρνιόταν εμπλοκή). Είχε απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για χρόνια. Πρόσφατα είχε οικονομικά προβλήματα λόγω του πολέμου, με παγωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας του δέκα ημέρες πριν τον θάνατο. Είχε επιβιώσει από απόπειρα αυτοκτονίας το 2020.

