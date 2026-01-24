Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Δεν κάνουμε παρέα, αλλά τον πήρα τηλέφωνο – Ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα, τις επαγγελματικές του αναζητήσεις και τη μοναξιά, αποκαλύπτοντας ότι σκέφτεται σοβαρά το επόμενο βήμα στην τηλεοπτική του πορεία.

Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Δεν κάνουμε παρέα, αλλά τον πήρα τηλέφωνο – Ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση»
24 Ιαν. 2026 17:11
Pelop News

Σε μια σπάνια και ειλικρινή τηλεοπτική συνέντευξη, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Λιάγκα, την επαγγελματική του πορεία και τα σχέδιά του για το μέλλον, δηλώνοντας ότι αισθάνεται έτοιμος να περάσει σε μια νέα φάση της ζωής και της καριέρας του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο παρουσιαστής του MEGA αποκάλυψε ότι με τον Γιώργο Λιάγκα δεν κάνουν πλέον παρέα, ωστόσο διατηρούν μια ώριμη σχέση επικοινωνίας. Όπως είπε, δεν δίστασε να τον καλέσει τηλεφωνικά για να εκφράσει τη διαφωνία του σχετικά με πρόσφατο περιστατικό που χαρακτήρισε «κακοποιητικό».

«Δεν κάνουμε παρέα, αλλά έχω το θάρρος να τον πάρω τηλέφωνο. Του είπα ότι αυτό που έγινε ήταν αισχρό και κακοποιητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε και για την ανάγκη να αναλάβει δράση στην επαγγελματική του ζωή, τονίζοντας ότι δεν θέλει πλέον να παραμένει στάσιμος. «Είδα τους άλλους να με προσπερνούν, να δίνονται ευκαιρίες σε νεότερους. Ήρθε η ώρα να περάσω στο επόμενο στάδιο», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο τηλεοπτικό του μέλλον, καθώς το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο παρελθόν της καριέρας του και στην εκπομπή «Spata Live», σημειώνοντας ότι το κόψιμό της είχε στιγματίσει τη δημόσια εικόνα του, παρότι –όπως είπε– δεν θεωρεί ότι απέτυχε ο ίδιος. Επισήμανε ακόμη ότι έχει παρουσιάσει προτάσεις για νέες εκπομπές και έχει επενδύσει σε πιλοτικά επεισόδια, δηλώνοντας ευγνώμων για τις ευκαιρίες που του δόθηκαν.

Σε προσωπικό επίπεδο, μίλησε για τη μοναξιά και τη συνειδητοποίηση που είχε μετά από ένα περιστατικό με τον σκύλο του, τονίζοντας ότι δεν θέλει να συνεχίσει να ζει μόνος και πως επιθυμεί να επανενταχθεί πιο ενεργά στην προσωπική του ζωή.

Τέλος, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την Κατερίνα Ζαρίφη για πρόσφατη ένταση στον «αέρα», εξηγώντας ότι υπερέβαλε και ότι θεωρεί σημαντικό να αποκαθίστανται τα λάθη δημόσια. «Συγγνώμη Κατερίνα, σε αγαπώ πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

 


