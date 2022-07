Ουγγαρία: Διαδηλωτές στην Βουδαπέστη απέκλεισαν γέφυρα για την αύξηση φόρων

Περίπου 1.000 διαδηλωτές απέκλεισαν σήμερα (12.07.2022) γέφυρα στο κέντρο της Βουδαπέστης καθώς στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας διεξάγεται συζήτηση για μια πρόταση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν που θα αυξήσει τον φορολογικό συντελεστή για εκατοντάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις.

Οι διαδηλωτές αρχικά συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία έξω από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας πριν κάνουν πορεία προς κοντινή γέφυρα του Δούναβη, παρεμποδίζοντας την κίνηση των οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των δύο τμημάτων της Βουδαπέστης, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη πρόκληση από τότε που ανήλθε στην εξουσία το 2010, με τον πληθωρισμό να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, το φιορίνι να υποχωρεί σε επίπεδα ρεκόρ και τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκονται στο “κενό” εν μέσω διαμάχης για τα πρότυπα δημοκρατίας στη χώρα.

Με τη γέφυρα να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα, αποκλείοντας μια από τις βασικές οδικές αρτηρίες της Βουδαπέστης, οι διαδηλωτές φωνάζοντας «απόσυρέ το» ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς που τους ζητούσαν να αποχωρήσουν από το σημείο.

Δείτε βίντεο:

We have been blocking Margaret Bridge in Budapest for over an hour now, in protest against modifying the tax law in a way that makes it even harder for small taxpayer enterprises. Sign the petition:https://t.co/sI6tUdpJok pic.twitter.com/1WhMKOQRwE

— aHang (@szabadahang) July 12, 2022