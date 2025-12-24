Ουρές χιλιομέτρων στην Αντιρρίου–Ιωαννίνων λόγω μπλόκου στο Αγγελόκαστρο ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντική ταλαιπωρία βιώνουν χιλιάδες οδηγοί στη Δυτική Ελλάδα, καθώς το αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Αγγελοκάστρου της Ιόνιας Οδού έχει προκαλέσει εκτεταμένες ουρές και εκτροπές κυκλοφορίας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

24 Δεκ. 2025 13:06
Ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται από τις πρωινές ώρες στην εθνική οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, εξαιτίας του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Αγγελοκάστρου, στην Ιόνια Οδός. Η κυκλοφορία έχει επιβαρυνθεί έντονα, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν και την κατάσταση να δυσχεραίνεται περαιτέρω λόγω της κακοκαιρίας.

Χιλιάδες ταξιδιώτες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλιά εθνική οδό, καθώς ο αποκλεισμός του κόμβου έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες εκτροπές, προκαλώντας έντονη συμφόρηση σε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου της Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Ιόνια Οδός, λόγω κατάληψης από αγρότες στον Σταθμό Διοδίων Αγγελοκάστρου, έχει τεθεί σε ισχύ εκτροπή της κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Αγρινίου Νότιος (Χαλικίου) στη χιλιομετρική θέση 51,4 έως τον ανισόπεδο κόμβο Αγρινίου Βόρειος (Κουβαράς) στη χιλιομετρική θέση 80,7, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, αγροτική κινητοποίηση καταγράφεται και στον ανισόπεδο κόμβο Άρτας. Στον κλάδο προς Ιωάννινα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ημικόμβο Κομποτίου (Χ.Θ. 130,2) έως τον ανισόπεδο κόμβο Άρτας (Χ.Θ. 140,9). Στον κλάδο προς Αντίρριο, τα οχήματα εκτρέπονται στον ανισόπεδο κόμβο Άρτας, με έξοδο και επανείσοδο μέσω των αντίστοιχων ραμπών.

Για τη διευκόλυνση των οδηγών, ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μενιδίου. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, συμμόρφωση με τη σήμανση και υπομονή, καθώς η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, ειδικά λόγω της αυξημένης εορταστικής κίνησης.

