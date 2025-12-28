Ουρές για τον «Καποδίστρια» και στην Πάτρα

Η «Π» βρέθηκε στην πρεμιέρα του φιλμ στην πόλη μας και κατέγραψε αντιδράσεις από μικρούς και μεγάλους

28 Δεκ. 2025 21:02
Pelop News

Από τα χρόνια του μυθικού βασιλιά Κόδρου μέχρι την περίοδο της Μεταπολίτευσης, ελάχιστα ήταν τα πρόσωπα που κυβέρνησαν την Ελλάδα σε κρίσιμες και τεταμένες εποχές και τα οποία άφησαν την τελευταία τους πνοή με γαλήνιο τρόπο στο κρεβάτι τους.

Αυτό ακριβώς μας θυμίζει ο Γιάννης Σμαραγδής με την καινούργια του ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία προβάλλεται εδώ και λίγες μέρες, στις σκοτεινές αίθουσες (και) της πόλης μας.

Οι κριτικοί και οι φίλοι του κινηματογράφου έχουν χαρακτηρίσει την ταινία ως «την πλέον πολυαναμενόμενη για το 2026» κι αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη, καθώς παρά το γιορτινό της 25ης Δεκεμβρίου, οι ουρές στις σκοτεινές αίθουσες της Πάτρας ήταν πραγματικά ατελείωτες. Δεν θα ήταν, μάλιστα, καθόλου υπερβολή να πούμε ότι… αρκετοί προτίμησαν να πάνε σινεμά, παρά σε κάποιον συγγενή ή φίλο που γιόρταζε!

Η «Π» βρέθηκε στην πρεμιέρα του φιλμ στην πόλη μας και κατέγραψε αντιδράσεις από μικρούς και μεγάλους. Στην ερώτηση, μάλιστα, που απευθύναμε «Γιατί ήρθατε ανήμερα Χριστουγέννων για να δείτε τον κινηματογραφικό Καποδίστρια;» οι απαντήσεις που λάβαμε αποτυπώνουν εμφανώς μια στροφή -για να μην κάνουμε λόγο για… δίψα- του κοινού προς ταινίες ιστορικού περιεχομένου. Το υλικό, άλλωστε, από την ελληνική Ιστορία, είναι ανεξάντλητο και οι ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή για τον «Ελ Γκρέκο», για τον Ιωάννη Βαρβάκη («Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι») και για τον Νίκο Καζαντζάκη αποτελούν μια καλή βάση για να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια φιλμ.

Παρά τις μικρές ιστορικές ανακρίβειες (π.χ. ο «Υμνος εις την Ελευθερίαν» δεν ήταν ο εθνικός μας ύμνος στα χρόνια του Καποδίστρια), η ταινία είναι συγκλονιστική και -το κυριότερο- περνάει και τα μηνύματά της για το σήμερα. Και τα 129΄ της διάρκειάς της, προσφέρουν ιστορική γνώση, συγκίνηση και σταλαγματιές ρομαντικού πατριωτισμού. Οπότε, σας τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα…

 

