«Ουρές» στην Πάτρα: Ο Γιάννης Πάσχος παρουσιάζει το νέο βιβλίο του στο Nouveau

Το νέο βιβλίο του Γιάννη Πάσχου παρουσιάζεται την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στην Πάτρα, σε μια εκδήλωση με συζήτηση γύρω από το έργο και τη λογοτεχνική του προσέγγιση. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο βιβλιοπωλείο Nouveau με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ανθρώπων του βιβλίου.

11 Φεβ. 2026 12:27
Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 20:30, το βιβλιοπωλείο Nouveau στην Πάτρα (Καραϊσκάκη 146) φιλοξενεί την παρουσίαση του βιβλίου «Ουρές» του Γιάννη Πάσχου. Στην εκδήλωση, μαζί με τον συγγραφέα, θα συνομιλήσουν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών Λένα Αλμπάνη, η ποιήτρια Κωστούλα Μάκη και η συγγραφέας και μεταφράστρια της αγγλικής έκδοσης του έργου, Αλεξάνδρα Σαμοθράκη.

Το βιβλίο κινείται ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, συνδυάζοντας στοιχεία επιστήμης, μυθολογίας και φαντασίας. Στις σελίδες του αναπτύσσονται ιστορίες με υδρόβια όντα – άλλοτε πραγματικά, άλλοτε συμβολικά – που λειτουργούν ως φορείς συναισθημάτων, αμφιβολιών και υπαρξιακών αναζητήσεων. Η αφήγηση διατρέχει κόσμους οικείους και παράλληλα αλλόκοτους, με σατιρικό και αλληγορικό τόνο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη λογοτεχνική ατμόσφαιρα.

Το έργο έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές. Από τον πρόλογο του βιβλίου, ο Δημήτρης Καλοκύρης επισημαίνει τη σύνδεση της θαλάσσιας μυθοπλασίας με βαθιές πολιτισμικές μνήμες, ενώ άλλοι σχολιαστές υπογραμμίζουν τη λογοτεχνική μαγεία και τη μοναδική φαντασία που αναπτύσσεται στις σελίδες του. Παράλληλα, συγκαταλέχθηκε σε επιλογές με τα σημαντικότερα βιβλία του 2025.

Ο Γιάννης Πάσχος γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1954 και είναι καθηγητής ιχθυολογίας με σημαντική επιστημονική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει σπουδάσει βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει εξειδικευτεί στις υδατοκαλλιέργειες σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς συναντήσεις, έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα και έχει συμβάλει στην εκπαίδευση επαγγελματιών σε χώρες της Αφρικής.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει ποίηση, διηγήματα, νουβέλες και δοκίμια. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες, ενώ έργα του έχουν βραβευθεί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα «Το χρονικό ενός δυσλεκτικού», που τιμήθηκε με διακρίσεις στη λογοτεχνία και μεταφέρθηκε και στο θέατρο.

Η παρουσίαση της νέας του δουλειάς στην Πάτρα αναμένεται να αποτελέσει μια βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνία, τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη σύγχρονη γραφή.

