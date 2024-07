Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την επανεκλογή της ΒΙΝΤΕΟ

Την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη θέση της επικεφαλής της Κομισιόν αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε διευκρινίσεις στους ευρωβουλευτές, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν νωρίτερα μίλησε στο σώμα των ευρωβουλευτών, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητές της για τα επόμενα χρόνια. Η ίδια δεσμεύτηκε ότι στο επίκεντρο μιας δεύτερης θητείας της θα θέσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με το protothema, έκανε πολλές αναφορές στο αυξημένο κόστος ζωής, στο πρόβλημα εύρεσης κατοικίας, στους αγρότες και στην ανάγκη διαφάνειας, λογοδοσίας και ανεξαρτησίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χρειάζεται 361 ψήφους για να επανεκλεγεί για μια δεύτερη θητεία.

