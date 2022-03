Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας

Την στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία επανέλαβε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε επικοινωνία που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του έχει ξεκινήσει, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Διαβεβαίωσα τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την αμείωτη υποστήριξη της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας έχει τώρα ξεκινήσει. Καιροί σαν αυτοί χρειάζονται όραμα, σταθερότητα και αντοχή ώστε να γίνεται το ένα δύσκολο βήμα μετά το άλλο», σημείωσε.

I assured President @ZelenskyyUa of the EU’s unabated support.

Ukraine’s European path has now begun.

Times like these require the vision, steadfastness and stamina to take one difficult step after the next.

The @EU_Commission will move ahead on this path. pic.twitter.com/Yn4JVXzSAG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022