Οβελίας σε κρίση: Φέτος θα πούμε το αρνί…αρνάκι – Φόβοι ότι θα μείνει απούλητος
Ακρίβεια, ζωονόσοι και «κουμπωμένη» αγορά διαμορφώνουν σκηνικό αβεβαιότητας για τον οβελία. Η εικόνα σε σφαγεία και κρεοπωλεία.
Το φετινό Πάσχα θα πούμε το αρνί… αρνάκι. Οχι, δεν είμαστε υπερβολικοί, ούτε θέλουμε να φοβίσουμε τους αναγνώστες μας. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους, για την ακρίβεια οι άνθρωποι που ασχολούνται έμμεσα ή άμεσα με τον χώρο.
Εχουμε και λέμε λοιπόν:
– Ο ιδιοκτήτης της μονάδας σφαγής στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών Ανδρέας Σκάγιας ήταν ο πρώτος που μας προσγείωσε στην ζοφερή πραγματικότητα: «Κάθε Πάσχα είναι και πιο δύσκολο, το φετινό, όμως, θα είναι το πιο δύσκολο όλων. Ο κόσμος έχει φοβηθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενώ μέσα σε όλα έχουμε και τον αφθώδη πυρετό. Ολα δείχνουν ότι η ακρίβεια θα φάει τον παρά. Η αγορά δείχνει, μέχρι στιγμής κουμπωμένη και πολλοί φοβούνται ότι δεν θα πουληθούν αρνιά». Στην ερώτηση για τις τιμές του κιλού, ο Ανδρέας Σκάγιας ήταν, επίσης, ξεκάθαρος: «Στην παραγωγή το κιλό δίνεται 9 ευρώ συν ένα ευρώ τα έξοδα. Δεν θα υπολογίσουμε, όμως, και το κόστος του σφαγέα; Αυτό αυτομάτως οδηγεί την τιμή στα 15-16 ευρώ το κιλό. Πολλοί προβλέπουν Πάσχα με χοιρινά, που είναι πιο φθηνά, γύρω στα 6-7 ευρώ το κιλό. Θα κάνουμε τον σταυρό μας…».
– Ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου Κώστας Φιλόπουλος ήταν επίσης απαισιόδοξος: «Ολα δείχνουν ότι το κιλό στο αρνί θα πουληθεί στα 15-16 ευρώ το κιλό, ίσως και λίγο παραπάνω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πολλά πράγματα, κυρίως λόγω ευλογιάς. Ο κόσμος φοβάται. Σου λέει: ”Και που ξέρω εγώ τι θα μου δώσουν;”. Σφαγεία υπάρχουν και στην Αμαλιάδα και στον Πύργο, όμως είναι δύσκολο να βγάλουμε παραγγελίες αν έρθουν τελευταία στιγμή 30 άτομα μαζεμένα και μας πουν ότι θέλουν από 10-12 κιλά. Σε κάθε περίπτωση, οι χαμένοι είναι οι παραγωγοί και οι κρεοπώλες και κερδισμένοι οι μεσάζοντες, αυτοί που θα πάνε τα αρνιά στο σφαγείο με τα φορτηγά και μετά θα τα φέρουν σε εμάς για πώληση».
– Ο αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών του Δήμου Ερυμάνθου Θανάσης Ανδρικόπουλος τόνισε ότι «αυτήν την περίοδο η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει τεθεί υπό έλεγχο» και πρόσθεσε ότι «τις τιμές στο κιλό θα τις κρίνει η αγορά». Εκανε, πάντως, λόγο και για «τεχνητές ελλείψεις» κι ευχήθηκε, παράλληλα, για τον οβελία: «Να μην τον φάμε πανάκριβο». Σε ό,τι αφορά το σφαγείο στην περιοχή ευθύνης του, υπενθύμισε ότι δεν λειτουργεί, καθώς έληξε η σχετική σύμβαση και δεν υπήρξε επέκταση. Παράλληλα, τόνισε ότι «για τη λειτουργία της μονάδας απαιτείται η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, οπότε αναμένεται η σχετική περιβαλλοντική άδεια».
