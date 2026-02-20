Οξείες αντιδράσεις στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: «Να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

Ενα ακόμα συλλαλητήριο ετοιμάζουν φορείς και κάτοικοι στο Διακοπτό, για να ανεβάσουν τον τόνο της οργής και της διαμαρτυρίας τους και να ξαναστείλουν ακόμα πιο ηχηρό μήνυμα στην Πολιτεία να παρέμβει για το θέμα του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου.

Το συλλαλητήριο θα γίνει την προσεχή Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 7.30μμ και με αφορμή τη νέα κινητοποίηση, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στο Πνευματικό Κέντρο του Διακοπτού μέλη του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού και της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κατοίκων και Φορέων περιοχής Διακοπτού.

«Δεν θα δεχθούμε άλλο εμπαιγμό. Αρκετά μέχρι τώρα. Ν’ αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους…» ήταν το κεντρικό μήνυμα.

Ο πρόεδρος του ΣΦΟ Γιάννης Καραπαναγιώτης σημείωσε ότι το μηχανοστάσιο του Διακοπτού πλέον υπολειτουργεί, έχοντας ελάχιστο προσωπικό, ενώ δεν υπάρχουν πια ανταλλακτικά. «Από τα τέσσερα ελβετικά τρένα, το ένα παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα. Εχουν στείλει ένα κομμάτι στο εργοστάσιο στην Ελβετία από τον Σεπτέμβριο του 2023 και δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση από τότε. Στη συντήρηση και τον έλεγχο της γραμμής απασχολούνται μόλις ένας παλιός και δύο νέοι με «μπλοκάκια». Προληπτικό μέτρο δεν λαμβάνεται, πολλά σημεία στο φαράγγι είναι ακαθάριστα, οπότε με το παραμικρό πλημμυρίζουν οι γραμμές και όλα αυτά συνθέτουν τον σημερινό Οδοντωτό. Ηρθε να προστεθεί και το πλήγμα από τη φωτιά του 2023, που έφτασε σε απόσταση 4 km από τη γραμμή και δεν έγιναν ούτε αντιδιαβρωτικά έργα ούτε κάποια άλλη σοβαρή παρέμβαση».

Ο νομικός Γιάννης Καρβούνης τόνισε: «Τα προβλήματα ουσιαστικά ξεκίνησαν το 2016, όταν είχαμε και την πώληση του δικτύου στην Hellenic train με το γνωστό εξευτελιστικό τίμημα των 45 εκατομμυρίων ευρώ: οι γραμμές είναι ευθύνη του ΟΣΕ, η κίνηση και το τροχαίο υλικό ανήκουν στην Hellenic train και η συντήρηση των πρανών του Βουραϊκού από ένα σημείο και πάνω ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αυτοί είναι οι φορείς που έχουν στα χέρια τους την ευθύνη για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του Οδοντωτού. Η Hellenic Train ευθύνεται για την κακή συντήρηση και το λίγο προσωπικό στο μηχανοστάσιο. Ως προς την ευθύνη της Περιφέρειας, η συντήρηση των πρανών του Βουραϊκού, ειδικά μετά την πυρκαγιά του 2023, είναι ανύπαρκτη. Εκεί έπρεπε να εκτελεστούν έργα για να μην έχουμε τα φαινόμενα της πτώσης βράχων και δέντρων».

Ο Κώστας Οικονόμου επεσήμανε ότι: «Απαξιώνουν σταδιακά τον Οδοντωτό και δεν ξέρουμε ποια υπόγεια παιχνίδια παίζονται, ίσως να τον σταματήσουν και εντελώς. Οταν σταματάει το τρένο, επικρατεί απόλυτη ερήμωση στο Διακοπτό».

Ο Δημήτρης Κόσσυφας επεσήμανε ότι από τη στιγμή που μπήκε η Hellenic Train στον Οδοντωτό, συνεχώς υπάρχει μία φθίνουσα πορεία.

Ο Τρύφωνας Ιωαννίδης είπε: «Να πάψουν να μας εμπαίζουν όλοι αυτοί που ήρθαν και φωτογραφήθηκαν. Αυτοί πρέπει να δώσουν τη λύση. Μετακυλίουν την ευθύνη ο ένας τον άλλον. Δική μας δουλειά είναι να αντιδράσουμε, να τους πιέσουμε, γιατί εμείς υφιστάμεθα τις συνέπειες, η δική μας περιοχή ερημώνει. Ο Οδοντωτός είναι η ζωή μας εδώ στο Διακοπτό».

