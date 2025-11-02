Π. Χρηστίδης: Πού πήγε η προίκα των 250 εκατομμυρίων ευρώ;

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζητά απάντηση από την Κυβέρνηση για τα λεφτά που έδωσε στα ΕΛΤΑ

Π. Χρηστίδης: Πού πήγε η προίκα των 250 εκατομμυρίων ευρώ;
02 Νοέ. 2025 15:36
Pelop News

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης ζήτησε σαφείς απαντήσεις για το πού πήγαν τα χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ.

«Ο κ. Πιερρακάκης, ως αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από πέντε χρόνια, είχε εξαγγείλει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, στα οποία έδωσε προίκα 250 εκατομμύρια ευρώ, με την ταυτόχρονη δέσμευση ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε όλη την επικράτεια.

Θέλω, λοιπόν, να μάθω εκτός από τα 120 εκατομμύρια τα οποία πήγαν σε εθελούσιες για να φύγει προσωπικό, τι έγιναν τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια, που είναι;», διερωτήθηκε.

Υποστήριξε, δε, ότι η τρίμηνη αναστολή κλεισίματος κάποιων καταστημάτων δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, αλλά το επιμηκύνει.

«Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ έχουν ένα συμβολισμό, αλλά έχουν και μια ουσία. Η ουσία τους είναι η εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, πέρα και πάνω από στρατηγικές που έχουν να κάνουν μόνο με το κέρδος», σημείωσε.

Ως προς αυτό, επέκρινε την απόφαση να μπει λουκέτο στα καταστήματα, λέγοντας: «Πληρώνει ο ελληνικός λαός και το καράβι που βάζει τρεις ανθρώπους και πάει στην άγονη γραμμή.

Τι να κάνουμε, να το κλείσουμε και αυτό δηλαδή; Δεν πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός εθνικού χαρακτήρα; Έτσι κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν τα ΑΤΜ, κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν τα Κέντρα υγείας. Τι θα κάνουμε δηλαδή μετά; Πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και την ερημοποίηση της περιφέρειας;».

Υπενθύμισε, ακόμη, το σχέδιο ανασυγκρότησης των ΕΛΤΑ που είχε εκπονήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 1998, και το οποίο «άφησε τα ΕΛΤΑ, το 2004, με τεράστια κερδοφορία και με την καλύτερη ταχυδρομική υπηρεσία της Ευρώπης. Επομένως μην τα παρουσιάζουμε όλα ως φυσικό φαινόμενο. Εδώ πρέπει να απολογηθεί αυτή η κυβέρνηση για το τι δεν έχει πάει καλά με βάση τον σχεδιασμό της.

Γιατί δεν μπορεί να έρχεται ξαφνικά μια μέρα ο διευθύνων σύμβουλος και να λέει ότι πρέπει να κλείσουμε 204 καταστήματα ζητήματα, επειδή κάποια από αυτά μπαίνουν μέσα».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:16 Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δυο τραυματίες
18:10 Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
18:09 Αναμενόμενη ήττα για τα κορίτσια του ΝΟΠ από τον Ολυμπιακό
18:00 Πάτρα: Επανήλθε το κόλπο για τη γνωστή απάτη – «Είστε ο κληρονόμος 11,5 εκάτ. δολαρίων»
17:53 Δικηγορικοί Σύλλογοι: Εκλογές για νέους προέδρους ανήμερα του Αγιαντρεός
17:43 Ο Ηρακλής τέλειωσε τον Σπανό με απίθανη ανακοίνωση
17:35 13ο ΓΕΛ Πάτρας: Κραυγή απόγνωσης μιας μάνας για το παιδί της…
17:25 Σύνδεση της δολοφονίας Λάλα με τη δολοφονία του Κύπριου προέδρου Σταύρου Δημοσθένους!
17:19 Νέο γήπεδο Παναθηναϊκού: Τι δήλωσε ο Χάρης Δούκας για το χρονοδιάγραμμα ΒΙΝΤΕΟ
17:10 Ο Χαρ. Μπονάνος παίρνει θέση για τη…διπλή απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ
17:00 Πάτρα – Τo πραγματικό δίλημμα για το πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο;
16:57 Πισωγύρισμα για την Παναχαϊκή, θρίαμβος για τη Θύελλα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16:52 Παναχαϊκή-Καλαμάτα live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/δηλώσεις
16:52 Κ. Μητσοτάκης: «Ελλάδα και Αίγυπτος, κληρονόμοι δύο εκ των αρχαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου»
16:47 Διαιτητής elite της UEFA σφυρίζει τον Ολυμπιακό την Τρίτη
16:29 Ν. Μαστρονικολής: Γι’ αυτό στηρίζω Αντώνη Κουνάβη για πρόεδρο
16:24 Aνατριχιαστική ανάρτηση της χήρας Καραϊβάζ μετά τη δολοφονία Λάλα
16:12 Βορίζια: Ούτε κηδεία δεν μπορούσε να γίνει με τέτοιο κλίμα…
16:05 Τ. Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τον Ελληνα φαρμακοποιό στη νέα εποχή
15:54 Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου: «Δωρεά Οργάνων – Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ