Π. Λυκούδης στον Peloponissos FM: «Αναβαθμίζονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αχαΐα»
Ο πρόεδρος του ΠΕΑΚ, Παναγιώτης Λυκούδης, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» για το εκτεταμένο πλάνο αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης, που αλλάζει το τοπίο του αθλητισμού με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση ο οποίος εξήγγειλε νέα έργα για την περιοχή.
Ακούστε αναλυτικά:
