Π. Μαρινάκης: Τα φαρμακεία η πρώτη πύλη της πρωτοβάθμιας υγείας

Παρών στο 9ο Συνέδριο του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ «Το φαρμακείο του αύριο» έδωσε ο αχαιός κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Και έκανε την εξής τοποθέτηση: «Τα φαρμακεία είναι η πιο απτή, η πιο χειροπιαστή εικόνα τεχνολογίας, καινοτομίας και προστασίας της ζωής μας.

Ήταν πάντα η πρώτη πύλη συμβουλής για θέματα υγείας στην Ελλάδα, αλλά μέσα από τις μεγάλες πρωτοβουλίες για την πρόληψη, ο ρόλος τους έχει πλέον επισημοποιηθεί ως η πρώτη πύλη της πρωτοβάθμιας υγείας. Και αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, που ενώνει και δυναμώνει όλο το οικοσύστημα της υγείας».

