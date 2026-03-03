Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού

Γιάννης Βρούτσης: Όταν υπάρχει σχέδιο, συνεννόηση και αποφασιστικότητα, τα αποτελέσματα έρχονται! Στον νομό Αχαΐας υλοποιούνται αθλητικές παρεμβάσεις συνολικού ύψους 7.845.000 ευρώ, από το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

03 Μαρ. 2026 17:10
Pelop News

Σημαντική εξέλιξη για τον αθλητισμό στην Πάτρα, την Ελλάδα και τη νεολαία γενικότερα, αποτελεί η ανακοίνωση από τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, της επιχορήγησης 1,5 εκατ. ευρώ προκειμένου να τοποθετηθεί νέος ελαστικός τάπητας και σύγχρονος εξοπλισμός στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση αναβαθμίζεται πλήρως, ο στίβος θα βρει νέο σύγχρονο πεδίο ανάπτυξης και η Πάτρα θα μπορεί πλέον να φιλοξενεί σπουδαίες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις!

Μάλιστα ο κ. Βρούτσης υποδέχτηκε σήμερα (3/3/2026) στο γραφείο του τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο και έδωσαν για να χέρια για να προχωρήσει η υλοποίηση του μεγάλου έργου.

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό της ΓΓΑ:

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1.500.000€

📈 ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 7.845.000€

🏃♀️🏃♂️Σπουδαία ημέρα για την Πάτρα και όλο τον ελληνικό αθλητισμό!

Μετά από 23 χρόνια, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο αποκτά νέο ελαστικό τάπητα (ταρτάν) και σύγχρονο εξοπλισμό , με χρηματοδότηση ύψους 1.500.000€ από το Υπουργείο Αθλητισμού.

🤝 Υποδέχτηκα στο γραφείο μου τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο και δώσαμε τα χέρια για την υλοποίηση ενός έργου που αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της Αχαΐας.

✅ Όταν υπάρχει σχέδιο, συνεννόηση και αποφασιστικότητα, τα αποτελέσματα έρχονται!

🚧 Στον νομό Αχαΐας υλοποιούνται αθλητικές παρεμβάσεις συνολικού ύψους 7.845.000€, από το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ από το 2024 αυξήθηκε κατά 76% ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΠΕΑΚ Πάτρας (από 850.000€ σε 1.440.000€)!

🇬🇷 Στηρίζουμε έμπρακτα την περιφέρεια, επενδύουμε στις αθλητικές υποδομές , αναγεννάμε εμβληματικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
💻 E-KOUROS 2025 – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

* Σωματεία: 231

* Αθλήματα: 71

* Αθλητές/τριες: 14.337

* Προπονητές/τριες: 337».

