Παγετός σε βασικούς οδικούς άξονες των Καλαβρύτων – Ισχυρή σύσταση για προσοχή στους οδηγούς

02 Ιαν. 2026 17:16
Παγετός έχει σχηματιστεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ορεινής Αχαΐας, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο για την κυκλοφορία των οχημάτων. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, προβλήματα εντοπίζονται στην Εθνική Οδό Καλαβρύτων – Διακοπτού, καθώς και σε σειρά άλλων βασικών διαδρομών που συνδέουν τα Καλάβρυτα με γειτονικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, παγετός καταγράφεται στις εξής οδικές αρτηρίες:

  • Εθνική Οδό Καλαβρύτων – Αιγίου (μέσω Πτέρης)

  • Εθνική Οδό Καλαβρύτων – Πατρών (μέσω Χαλανδρίτσας)

  • Εθνική Οδό Καλαβρύτων – Κλειτορίας (μέσω Πριολίθου)

  • Εθνική Οδό Καλαβρύτων – Κλειτορίας (μέσω Λουσών)

  • Εθνική Οδό Καλαβρύτων – Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

  • Δημοτική Οδό Καλαβρύτων – Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας

Η κυκλοφορία στα παραπάνω σημεία πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο παγετός καθιστά το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, αυξάνοντας τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων, ειδικά κατά τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να αποφεύγουν τους απότομους ελιγμούς και να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα. Παράλληλα, όπου κρίνεται απαραίτητο, συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών στο οδικό δίκτυο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ συνιστάται στους πολίτες να ενημερώνονται πριν από κάθε μετακίνηση και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές.

