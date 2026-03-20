Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Η METRO δίνει νέα ζωή σε χιλιάδες τόνους υλικών

20 Μαρ. 2026 12:38
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η METRO AEBE παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δράσεων ανακύκλωσης για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας με τίτλο «Πράξεις Ευθύνης», η εταιρεία συγκέντρωσε μέσα στο 2025 περισσότερους από 8.600 τόνους υλικών, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης στο δίκτυό των καταστημάτων My market, των METRO Cash & Carry, των κέντρων διανομής και των γραφείων.

Συγκεκριμένα ανακυκλώθηκαν:

  • 545 τόνοι χαρτιού,
  • 462,7 τόνοι πλαστικού,
  • 282,9 τόνοι ξύλου,
  • 185,7 τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
  • 95,2 τόνοι μετάλλων,
  • 7,4 τόνοι μπαταριών,
  • 13,5 τόνοι μπαταριών μολύβδου παλετοφόρων,
  • 24,7 τόνοι ελαίων,
  • 6,3 τόνοι υφασμάτων,
  • 35,8 κιλά αποτσίγαρων
  • και 433,7 κιλά καψουλών καφέ.

 

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Μαζί, τρέφουμε χαμόγελα», η METRO συμβάλλει ενεργά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Σε συνεργασία με τις οργανώσεις ΜΠΟΡΟΥΜΕ και Τράπεζα Τροφίμων, διασώθηκαν πάνω από 300 τόνοι τροφίμων, οι οποίοι προσφέρθηκαν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 95 καταστήματα My market, καθώς και τα τρία Κέντρα Διανομής της εταιρείας σε Μάνδρα, Οινόφυτα και Γέφυρα Θεσσαλονίκης.

Με σταθερές επενδύσεις στη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη διαχείριση, η METRO συνεχίζει να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις νέες γενιές.

