Με νέα πόσιμη σεμαγλουτίδη (Wegovy χάπι) εγκεκριμένη από FDA και αναμενόμενη στην Ευρώπη το 2026, οι θεραπείες παχυσαρκίας μετατρέπουν τη νόσο σε διαχειρίσιμη. Στην Ελλάδα συνεχίζεται το δωρεάν πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: Νέο χάπι αλλάζει τα δεδομένα, οι θεραπείες στην Ελλάδα
04 Μαρ. 2026 8:51
Η παχυσαρκία παραμένει σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων υπερβαίνουν το 50%, ενώ προβλέψεις δείχνουν αύξηση έως και 1 στους 3 κατοίκους παχύσαρκους έως το 2030. Η 4η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη θεραπευτική αντιμετώπιση, με τους αγωνιστές GLP-1 να προσφέρουν θεαματική απώλεια βάρους και καρδιομεταβολικά οφέλη.

Οι θεραπείες αυτές ξεκίνησαν από τη ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, όπου παρατηρήθηκε σημαντική μείωση βάρους. Οι GLP-1 αγωνιστές δρουν πολλαπλά: αυξάνουν τον κορεσμό και μειώνουν την πείνα μέσω επιδράσεων στον εγκέφαλο, επιβραδύνουν την κένωση στομάχου και βελτιώνουν τη ρύθμιση ινσουλίνης και γλυκόζης.

Σήμερα διατίθενται ενέσιμες θεραπείες όπως η σεμαγλουτίδη (μέση απώλεια 13-15%) και η τιρζεπατίδη (διπλός αγωνιστής, υψηλότερα ποσοστά). Η μεγάλη εξέλιξη είναι η μετάβαση σε πόσιμες μορφές: Η Novo Nordisk έλαβε έγκριση από FDA για πόσιμη σεμαγλουτίδη 25 mg (Wegovy χάπι) τον Δεκέμβριο 2025, με λανσάρισμα στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο 2026 και αναμενόμενη έγκριση/κυκλοφορία στην Ευρώπη εντός του 2026. Η καθημερινή λήψη δισκίου με άδειο στομάχι αναμένεται να βελτιώσει τη συμμόρφωση ασθενών.

Σε φάση ανάπτυξης βρίσκονται και άλλες καινοτομίες: Η ρετατρουτίδη (τριπλός αγωνιστής από Eli Lilly) έδειξε σε Phase 3 (TRIUMPH-4) απώλεια έως 28,7% βάρους (περίπου 32 kg) σε 68 εβδομάδες, με επιπλέον οφέλη σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος – περαιτέρω αποτελέσματα αναμένονται το 2026. Η ορφογλιπρόνη (μη-πεπτιδικό χάπι) υπόσχεται πιο προσιτή λύση.

Στην Ελλάδα, το Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» εντάσσει δωρεάν θεραπείες GLP-1 (σεμαγλουτίδη, τιρζεπατίδη) για ασθενείς με ΔΜΣ >40 ή >37 με συννοσηρότητες, με ιατρική παρακολούθηση και διατροφική καθοδήγηση. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι το 8μηνο πρόγραμμα (χρηματοδοτούμενο από Ταμείο Ανάκαμψης) θα συνεχιστεί για όσους ανταποκρίνονται θετικά, με εξεύρεση πόρων για παράταση αγωγής.

Παρά τα οφέλη (π.χ. μείωση 20% κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων από μελέτη SELECT), υπάρχουν περιορισμοί: επαναπρόσληψη βάρους μετά διακοπή, υψηλό κόστος χωρίς κάλυψη, κίνδυνος απώλειας μυϊκής μάζας (απαιτείται άσκηση/πρωτεΐνη) και πιθανή αλόγιστη χρήση για αισθητικούς λόγους. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα φάρμακα είναι επικουρικά – η μακροπρόθεσμη επιτυχία βασίζεται σε αλλαγές τρόπου ζωής.

