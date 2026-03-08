Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Γιατί τιμάται στις 8 Μαρτίου

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Γιατί τιμάται στις 8 Μαρτίου
08 Μαρ. 2026 9:50
Pelop News

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, αποτελεί μια ημέρα αφιερωμένη στους αγώνες των γυναικών για ίσα δικαιώματα, κοινωνική ισότητα και πολιτική εκπροσώπηση.

Οι ρίζες του εορτασμού εντοπίζονται στις αρχές του 20ού αιώνα. Η πρώτη επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1909 στη Νέα Υόρκη, ως «Εθνική Ημέρα της Γυναίκας». Την πρωτοβουλία είχε το Socialist Party of America, έπειτα από πρόταση της ακτιβίστριας Teresa Malkiel.

Παρά τις διαδεδομένες αναφορές ότι η ημέρα σχετίζεται με κινητοποιήσεις εργατριών το 1857 στη Νέα Υόρκη, ιστορικές έρευνες θεωρούν τον ισχυρισμό αυτό μύθο.

Η διεθνής καθιέρωση της ημέρας

Το 1910, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης Γυναικών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα σοσιαλίστρια Luise Zietz πρότεινε την καθιέρωση μιας διεθνούς ημέρας αφιερωμένης στα δικαιώματα των γυναικών. Η πρόταση υποστηρίχθηκε από την πολιτική ακτιβίστρια Clara Zetkin, καθώς και από τις Käthe Duncker και Paula Thiede.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν περίπου 100 γυναίκες από 17 χώρες, οι οποίες συμφώνησαν να θεσπιστεί μια ετήσια διεθνής ημέρα με στόχο την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου.

Η πρώτη μεγάλη διεθνής κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε το 1911 σε χώρες όπως η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία και η Ελβετία, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και πορείες.

Η καθιέρωση της 8ης Μαρτίου

Τα επόμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες. Το 1914 η ημέρα εορτάστηκε για πρώτη φορά στις 8 Μαρτίου, ημερομηνία που έκτοτε καθιερώθηκε διεθνώς.

Στη Σοβιετική Ρωσία, μετά την αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες το 1917, η ημερομηνία καθιερώθηκε ως εθνική αργία. Για δεκαετίες η ημέρα τιμόταν κυρίως από σοσιαλιστικά κινήματα και κράτη.

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 1975, όταν τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν επίσημα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, εντάσσοντάς την στις διεθνείς δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:10 Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Πώς θα κυκλοφορήσετε σήμερα στο κέντρο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
10:03 Σκληρή γραμμή Τραμπ για τον πόλεμο: «Δεν θα μείνει κανείς ζωντανός»
10:00 Δυτική Ελλάδα: Το ΕΣΥ διαθέτει μόλις μία χειρουργό μαστού, μόλις 5 ογκολόγοι σε ΠΓΝΠ και «Αγ. Ανδρέα» για όλους τους καρκινοπαθείς
9:57 Σοκ και …«ΔΕΟΣ» κατά της φοροδιαφυγής: Ξεκινά η νέα υπερ-μονάδα της ΑΑΔΕ με 450 ελεγκτές και τεχνητή νοημοσύνη
9:50 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Γιατί τιμάται στις 8 Μαρτίου
9:43 Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Πώς κερδίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
9:36 Το σπιράλ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ΒΙΝΤΕΟ
9:31 Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Συγκινητικές στιγμές στο «Ελ. Βενιζέλος»
9:23 Με διπλό πρόσωπο ο καιρός της Κυριακής: Πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:15 Ισχυρός σεισμός στην Θεσπρωτία: Ανήσυχοι ξύπνησαν κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος, τι λέει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ
9:03 Ισραηλινά πλήγματα πυρπολούν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη – Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου
7:15 Καλάβρυτα: Δενδοφύτευση από την Ενωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος στο Κοιμητήριο ΒΙΝΤΕΟ
22:56 Κέντρα δεδομένων: Μία απλή αναζήτηση στη Google ενεργοποιεί έως και 1.000 υπολογιστές!
22:44 Τσίγκας για ΝΕΠ: “Οταν το παιχνίδι παύει να κρίνεται στο νερό…”
22:39 Το ζώδιο που διανύει σούπερ περίοδο και έως το τέλος Απριλίου θα γνωρίζει μεγάλη τύχη!
22:21 Λούκα Ντόντσιτς: Αυτός είναι ο λόγος, που χωρίζει τη μητέρα των δύο παιδιών του
22:06 Επίθεση της Χεζμπολάχ-Ιρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με ένταση εάν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν, εκείνες θα έχουν την ευθύνη
21:48 Η δράση του ελληνικού FBI, πώς έφτασε στα ίχνη της πιο ισχυρής οικογένειας Ρομά για την απάτη – μαμούθ με τις χρυσές λίρες
21:40 Η ΝΕΠ εκτός τελικού, τώρα για την 3η θέση
21:36 Τα μέτρα που θα ισχύσουν στον αγώνα Κυπέλλου Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ