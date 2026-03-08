Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Γιατί τιμάται στις 8 Μαρτίου

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, αποτελεί μια ημέρα αφιερωμένη στους αγώνες των γυναικών για ίσα δικαιώματα, κοινωνική ισότητα και πολιτική εκπροσώπηση.

Οι ρίζες του εορτασμού εντοπίζονται στις αρχές του 20ού αιώνα. Η πρώτη επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1909 στη Νέα Υόρκη, ως «Εθνική Ημέρα της Γυναίκας». Την πρωτοβουλία είχε το Socialist Party of America, έπειτα από πρόταση της ακτιβίστριας Teresa Malkiel.

Παρά τις διαδεδομένες αναφορές ότι η ημέρα σχετίζεται με κινητοποιήσεις εργατριών το 1857 στη Νέα Υόρκη, ιστορικές έρευνες θεωρούν τον ισχυρισμό αυτό μύθο.

Η διεθνής καθιέρωση της ημέρας

Το 1910, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης Γυναικών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα σοσιαλίστρια Luise Zietz πρότεινε την καθιέρωση μιας διεθνούς ημέρας αφιερωμένης στα δικαιώματα των γυναικών. Η πρόταση υποστηρίχθηκε από την πολιτική ακτιβίστρια Clara Zetkin, καθώς και από τις Käthe Duncker και Paula Thiede.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν περίπου 100 γυναίκες από 17 χώρες, οι οποίες συμφώνησαν να θεσπιστεί μια ετήσια διεθνής ημέρα με στόχο την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου.

Η πρώτη μεγάλη διεθνής κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε το 1911 σε χώρες όπως η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία και η Ελβετία, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και πορείες.

Η καθιέρωση της 8ης Μαρτίου

Τα επόμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες. Το 1914 η ημέρα εορτάστηκε για πρώτη φορά στις 8 Μαρτίου, ημερομηνία που έκτοτε καθιερώθηκε διεθνώς.

Στη Σοβιετική Ρωσία, μετά την αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες το 1917, η ημερομηνία καθιερώθηκε ως εθνική αργία. Για δεκαετίες η ημέρα τιμόταν κυρίως από σοσιαλιστικά κινήματα και κράτη.

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 1975, όταν τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν επίσημα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, εντάσσοντάς την στις διεθνείς δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

