Παγκόσμιο ρεκόρ ημιμαραθωνίου από τον Κιπλίμο – Έσπασε το «φράγμα» των 57 λεπτών!

Ο Τζέικομπ Κιπλίμο κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο. Ο δρομέας από την Ουγκάντα σημείωσε σήμερα (16/2) επίδοση 56 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα στη Βαρκελώνη και «κατέβασε» κατά 48 δευτερόλεπτα το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει ο Αιθίοπας Γιόμιφ Κετζέλτσα τον περασμένο Οκτώβριο (57:30).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) στην ιστοσελίδα της, αυτή είναι η μεγαλύτερη βελτίωση του παγκοσμίου ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο των ανδρών. Τρέχοντας σε ιδανικές καιρικές συνθήκες, ήτοι θερμοκρασία 13 βαθμών Κελσίου και χωρίς άνεμο, ο Κιπλίμο έγινε ο πρώτος αθλητής που «έσπασε το φράγμα» των 57 λεπτών στην απόσταση, ενώ, παράλληλα, σημείωσε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για τα 15 χιλιόμετρα καθ’ οδόν προς το παγκόσμιο ρεκόρ του ημιμαραθωνίου.

Στο μεταξύ, ο Τοσικάζου Γιαμανίσι κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 20 χιλιόμετρα βάδην των ανδρών, καθώς «έγραψε» χρόνο 1 ώρα, 16 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στο πλαίσιο του ιαπωνικού πρωταθλήματος, στην πόλη Κόμπε, και βελτίωσε κατά 26 δεύτερα την κορυφαία επίδοση, την οποία είχε σημειώσει ο συμπατριώτης του, Γιουσούκε Σουζούκι, στο Νόμι το 2015 (1:16:36).

What just happened? 🤯

🇺🇬’s Jacob Kiplimo smashes the half marathon world record, flying to 56:42 at the Barcelona Half Marathon 🚀

📸Daniel Meumann for https://t.co/eAHK0L0xXB

*Subject to usual ratification procedures pic.twitter.com/rNfhQxjOJc

— World Athletics (@WorldAthletics) February 16, 2025