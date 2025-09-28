Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος – Τρομερή κούρσα για το χρυσό στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας

Ο 28χρονος κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης με μια εκπληκτική κούρσα.

28 Σεπ. 2025 9:43
Pelop News

Παγκόσμιος Στέφανος Ντούσκος! Ο 28χρονος κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης με μια εκπληκτική κούρσα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα μέτρα της κούρσας έχοντας σταθερά στο πρώτο μισό τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ. Σταδιακά, ωστόσο, άρχισε να ανεβαίνει και δείχνοντας φοβερά αποθέματα ενέργειας και ψυχής κατάφερε να περάσει μπροστά και να τερματίσει πρώτος σε χρόνο 6:36,75!

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για τον Ντούσκο, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

πηγή sport-fm.gr
