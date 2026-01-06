Πάγκρεας: Τα 4 προειδοποιητικά συμπτώματα και τα βήματα για να το κρατήσουμε υγιές

Το πάγκρεας είναι ένα από τα πιο σημαντικά –και συχνά παραμελημένα– όργανα του ανθρώπινου σώματος. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα μέσω της παραγωγής ινσουλίνης, αλλά και στη διαδικασία της πέψης, εκκρίνοντας ένζυμα απαραίτητα για τη διάσπαση των τροφών. Για τον λόγο αυτό, η υγεία του παγκρέατος συνδέεται άμεσα με τη συνολική ευεξία και την ποιότητα ζωής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται, αλλά και απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της καλής λειτουργίας του.

Τα 4 συμπτώματα που «χτυπούν καμπανάκι»

Ο Brett Sheppard, M.D. από το Πανεπιστήμιο Υγείας & Επιστημών του Όρεγκον, εφιστά την προσοχή στα παρακάτω τέσσερα συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα στο πάγκρεας:

Ανοιχτόχρωμα, λιπαρά κόπρανα που επιπλέουν στο νερό , ένδειξη ότι τα λιπαρά δεν απορροφώνται σωστά.

Ίκτερος , δηλαδή κιτρινωπή χροιά στο δέρμα και στα μάτια.

Κοιλιακός πόνος στο κέντρο του σώματος , που συχνά αντανακλά προς την πλάτη.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους, χωρίς αλλαγές στη διατροφή ή τη φυσική δραστηριότητα.

Η παρουσία ενός ή περισσότερων από αυτά τα συμπτώματα απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Συχνά προβλήματα και αιτίες

1. Διαβήτης

Ο διαβήτης τύπου 1 οφείλεται σε ελαττωματική παραγωγή ινσουλίνης, ενώ ο τύπου 2 –ο πιο συχνός– στην αδυναμία του οργανισμού να ανταποκριθεί σωστά σε αυτήν. Το πάγκρεας προσπαθεί να αντισταθμίσει με αυξημένη παραγωγή ινσουλίνης, γεγονός που οδηγεί σταδιακά στην εξάντληση και τον θάνατο των β-κυττάρων.

Ο αρρύθμιστος διαβήτης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιαγγειακά επεισόδια, νεφρική ανεπάρκεια, απώλεια όρασης και στυτική δυσλειτουργία.

Η Δρ. Archana Sadhu από το Houston Methodist Hospital τονίζει ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής –περισσότερη άσκηση και διατροφή χαμηλή σε επεξεργασμένα και σακχαρούχα τρόφιμα– αποτελούν βασικό πρώτο βήμα.

2. Παγκρεατίτιδα

Η παγκρεατίτιδα προκαλείται όταν τα πεπτικά ένζυμα ενεργοποιούνται πρόωρα και «επιτίθενται» στα ίδια τα κύτταρα του παγκρέατος. Κύριο σύμπτωμα είναι ο έντονος κοιλιακός πόνος. Συχνές αιτίες είναι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και οι χολόλιθοι.

Η οξεία μορφή μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια παγκρεατίτιδα, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια φλεγμονής και μόνιμη βλάβη. Συνήθως αντιμετωπίζεται συντηρητικά με ενδοφλέβια υγρά, παυσίπονα και παρακολούθηση.

3. Καρκίνος του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι από τις πιο επιθετικές και «σιωπηλές» μορφές καρκίνου. Περίπου το 80% των περιπτώσεων διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, γεγονός που δυσκολεύει τη θεραπεία. Αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, με μέσο προσδόκιμο ζωής 1–3 χρόνια μετά τη διάγνωση.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει συνήθως χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία. Ο Δρ. Andrew Hendifar από το Cedars-Sinai αναφέρει ότι νέες θεραπείες που στοχεύουν συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις δημιουργούν ελπίδες για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση στο μέλλον.

Τι μπορούμε να κάνουμε για ένα υγιές πάγκρεας

Αντιφλεγμονώδης διατροφή : Η μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, ψάρια και ελαιόλαδο, μπορεί να προστατεύσει ιδιαίτερα άτομα με οικογενειακό ιστορικό ή αυξημένους παράγοντες κινδύνου.

Τακτική άσκηση : Βοηθά στη διατήρηση φυσιολογικού βάρους, μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και ενισχύει το ανοσοποιητικό.

Αποφυγή καπνίσματος και υπερβολικού αλκοόλ: Το κάπνισμα προκαλεί φλεγμονή και βλάβες στο DNA των παγκρεατικών κυττάρων, ενώ το αλκοόλ επιβαρύνει το όργανο με την πάροδο του χρόνου. Ο περιορισμός τους μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων.

