«Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη

Με εξαιρετικά επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέα δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, μετά από έρευνα του ελληνικού FBI για επιχορηγήσεις την περίοδο 2019–2024, από την οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις διακεκριμένης απάτης.

22 Δεκ. 2025 12:43
Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστας Ανεστίδης προχώρησαν οι Αρχές, με επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέα του λεγόμενου «ελληνικού FBI», μετά από έρευνα που αποκάλυψε ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων σχετικά με αγροτικές επιχορηγήσεις.

Η έρευνα διενεργήθηκε από τη Οικονομική Αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν την περίοδο 2019–2024. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Κώστας Ανεστίδης φέρεται να έχει λάβει ποσό που υπερβαίνει τις 122.000 ευρώ.

Παράλληλα, για τον ίδιο αλλά και για ακόμη δύο πρόσωπα, προέκυψε ότι είχαν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων με σκοπό την καλλιέργεια, προκειμένου να λάβουν οικονομική ενίσχυση. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις εκθέσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της πραγματικής κατάστασης.

Με βάση τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο εισαγγελέας εξέδωσε «εξαιρετικά επείγουσα» διάταξη, με την οποία διατάχθηκε η δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Η διάταξη εκδόθηκε το Σάββατο και απεστάλη για εκτέλεση στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας. Όπως προκύπτει, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς δέσμευσης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στα αγροτικά μπλόκα και ειδικότερα σε εκείνα των Μάλγαρα, είχε υποστηρίξει σε δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν έχει «παγώσει» κανένας τραπεζικός του λογαριασμός, παρουσιάζοντας μάλιστα εκτυπώσεις πρόσφατων συναλλαγών. Οι εξελίξεις, ωστόσο, δείχνουν ότι η εισαγγελική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

