«Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα σενάρια πίσω από την κίνηση Τραμπ

Σειρά κινήσεων των ΗΠΑ έδειχνε ότι στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν ήταν θέμα ωρών, ωστόσο η επίθεση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, πυροδοτώντας ερωτήματα για τους πραγματικούς λόγους της αναδίπλωσης.

15 Ιαν. 2026 14:16
Pelop News

Έντονα ερωτήματα προκαλούν οι κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ώρες, καθώς όλα τα δεδομένα έδειχναν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία τελικά «πάγωσε» την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να έβαλε φρένο στην επιχείρηση, λίγο πριν την εκτέλεσή της.

Τη νύχτα προς Πέμπτη, μια αλληλουχία γεγονότων ενίσχυσε την αίσθηση επικείμενης επέμβασης: απομάκρυνση αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού από ευαίσθητες περιοχές, κλείσιμο του ιρανικού εναέριου χώρου, απουσία πολιτικών πτήσεων και απογείωση ιπτάμενων τάνκερ από αμερικανική βάση στο Κατάρ, όπως κατέγραψαν δημόσιες πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους New York Times, βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ είχαν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προκειμένου να είναι έτοιμα για ενδεχόμενα δευτερεύοντα πλήγματα. Ωστόσο, αργά το βράδυ, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η διαδικασία αυτή είχε «παγώσει».

Την ίδια στιγμή, αναλυτές ανοιχτών πηγών ανέφεραν ήχους μαχητικών σε έντεκα σημεία του ιρακινού εναέριου χώρου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για προετοιμασία άμεσης επίθεσης.

Η εικόνα άλλαξε λίγες ώρες αργότερα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, βάσει «αξιόπιστης πληροφόρησης από την άλλη πλευρά», το ιρανικό καθεστώς φέρεται να έχει σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης της κατάστασης.

Σε ερώτηση για το αν αυτό αποκλείει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι «θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη», σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έλαβε «πολύ καλή ενημέρωση από ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει».

Αναλυτές παραμένουν διχασμένοι ως προς το αν πρόκειται για πραγματική υπαναχώρηση ή για τακτικό ελιγμό. Ο Ισραηλινός στρατιωτικός αναλυτής Αμίρ Μπόχμποτ εκτιμά ότι ο Τραμπ παρενέβη προσωπικά για να σταματήσει την επίθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι θα ενέκρινε πλήγματα μόνο εφόσον υπήρχε βεβαιότητα για καίριο πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς.

Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αναβολή λόγω καιρικών συνθηκών ή ακόμη και για σκόπιμη επίδειξη ισχύος, με στόχο τη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών για την ιρανική αεράμυνα και τις δομές διοίκησης.

Προς το παρόν, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η αμερικανική επίθεση στο Ιράν ακυρώθηκε οριστικά ή αν πρόκειται για έναν ακόμη στρατηγικό ελιγμό της Ουάσιγκτον.

