Παιχνίδι πρόκληση για την Ολυμπιάδα, βατές μάχες για Ερμη-ΑΟ Αιγιαλέων

Η προτελευταία αγωνιστική της Α2 Εθνικής βόλεϊ για το 2025 θα γίνει σήμερα με τους παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής, όπου ξεχωρίζει η μονομαχία ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ολυμπιάδα.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 16.30 και η πατρινή ομάδα θα προσπαθήσει να πάρει την 5η συνεχόμενη νίκη που θα την κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν απουσίες για τον τεχνικό Ακη Δαρείο.

Από την άλλη η ΑΕΚ θέλει τους βαθμούς για τη τετράδα και θα γίνει ντέρμπι. Πιο εύκολη αποστολή έχει ο ΑΟ Αιγιαλέων ο οποίος το απόγευμα (19.00) αντιμετωπίζει εκτός έδρας, το Γαλάτσι με στόχο να επιστρέψει στα νίκες και να παραμείνει στη 3η θέση, ενώ και εδώ δεν υπάρχουν απουσίες για τον Λιβαθηνό.

Τέλος, ο Ερμής υποδέχεται το απόγευμα (18.30) τον Ιωνικό και θέλει να πάρει τη νίκη για να χτίσει σερί νικών που θα τον κρατήσουν ψηλά στη βαθμολογία με τον προπονητή Γιώργο Χριστόπουλο να υπολογίζει σε όλους.

⦁ Το παιχνίδι Α.Ε.Κ. –Ολυμπιάδα σφυρίζουν οι Παπαθανασίου Θ., Κώτσιας, τον αγώνα Ερμής-Ιωνικός οι πατρινοί Βασιλείου Αλ., Γκόλφης και το Ένωση Γαλατσίου – Α.Ο. Αιγιαλέων οι Καπότης, Καραγιαννάκης.

