Παιχνίδι πρόκληση για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Βραχάτι, εντός ο Ερμής  

Ολοι οι αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα (17.00) για λόγους ισονομίας

21 Μαρ. 2026 10:52
Pelop News

Δύσκολη έξοδο έχει σήμερα η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων, η οποία θα αγωνιστεί το απόγευμα (17:00) εκτός έδρας με τον αήττητο Παμβοχαϊκό, για την 21η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Η ομάδα του Αιγίου θα παλέψει για να κάνει την έκπληξη και να αποσπάσει βαθμούς που θα «κλειδώσουν» την παρουσία της στην τετράδα. Το συγκρότημα του Λιβαθηνού αναμένεται να αγωνιστεί χωρίς τον Μούρτζη, ο οποίος είναι τραυματίας.

Σε ό,τι αφορά τον Ερμή, ο τελευταίος υποδέχεται το απόγευμα το Παγκράτι χωρίς άγχος, με στόχο να πάρει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον ανεβάσει πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Στα αρνητικά, το γεγονός ότι οι «μπλε» θα αγωνιστούν εκ νέου χωρίς τον τραυματία Δρακόπουλο, ενώ αμφίβολος είναι ο Βατυλιώτης.

Τέλος, η Ολυμπιάδα έχει την πιο εύκολη αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας το αδύναμο Γαλάτσι, με στόχο να πάρει μία ακόμη νίκη που θα τη διατηρήσει ψηλά στη βαθμολογία. Στα θετικά για τον τεχνικό Άκη Δαρείο είναι ότι υπολογίζει σε όλους τους παίκτες.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τους διαιτητές είναι το εξής:

«Κ. Πετρόπουλος», 17.00: Α.Σ.Π. Ερμής – Α.Ο. Παγκρατίου
Διαιτητές: Βασιλείου, Γεωργοπούλου.

«Ο. Παπαδόπουλος», 17.00: Α.Σ.Π. Γλυφάδας – Π.Ο.Κ. Έσπερος
Διαιτητές: Γεωργοπούλου, Μαλκοπούλου.

«Γ. Τριαντάφυλλος», 17.00: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός – Α.Ο. Αιγιαλέων
Διαιτητές: Σπίνας, Κουγιάς.

Γ.Ε.Λ. Ζεφυρίου, 17.00: Α.Ε.Σ. Ένωση Γαλατσίου – Α.Ε.Π. Ολυμπιάς
Διαιτητές: Κατσιάρας, Παπαγιαννόπουλος.

Ολυμπιακού Χωριού, 17.00: Α.Ε.Κ. – Γ.Σ. Πετρούπολης
Διαιτητές: Βαρατάσης, Μέκιος.

Σελεπίτσαρι, 17.00: Α.Ο. Ιωνικός – Α.Ο. Νηρεύς
Διαιτητές: Κωτσιάς, Οσιπίδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ