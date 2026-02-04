Παιχνίδι πρόκληση για τον Προμηθέα

Παιχνίδι – πρόκληση απόψε για τον Προμηθέα Βίκος Cola, ο οποίος υποδέχεται τον Μαρούσι (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, 19.45) στο «Τόφαλος». Η ομάδα που θα πάρει τη νίκη, θα αντιμετωπίσει τον Αρη στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα φιλοξενηθεί στην Κρήτη από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου.

Διαιτητές θα είναι οι Τζιοπάνος, Μαρτινάκος, Τεφτίκης (Πίγκας).

Η γενική είσοδος για τους φιλάθλους είναι 10 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr και σήμερα από το εκδοτήριο στο Promitheas Park θα λειτουργεί μέχρι και τις 17.00.

Την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 έχουν ήδη κατακτήσει η ΑΕΚ, ο αρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

ΤΡΙΤΗ 17/2

17.00 Προμηθέας/Μαρούσι – Αρης

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2

17.00 Ηρακλής – Μύκονος

20.00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΠΕΜΠΤΗ 19/2

Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2

Τελικός (20.00)

Τα εισιτήρια για το final four είναι διαθέσιμα μέσα από την ticketmaster. Κάθε φίλαθλος μπορεί να αποκτήσει έως και τρία εισιτήρια, δηλώνοντας τα στοιχεία του, επιλέγοντας κατηγορία τιμής, όχι συγκεκριμένη θέση. Δωρεάν θα είναι είσοδος για παιδιά έως τριών ετών. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

