Παιχνίδι τετράδας για τον Προμηθέα κόντρα στην ΑΕΚ

Μεγάλο παιχνίδι το Σάββατο (3/1) για τον Προμηθέα, ο οποίος υποδέχεται την ΑΕΚ (Τόφαλος, 18.15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) σε …τελικό τετράδας!

Η πατρινή ομάδα βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση, είναι μόνος στην πέμπτη θέση, μόλις έναν βαθμό πίσω από την Ενωση, που θέλει να τη νικήσει για να την πιάσει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Κούρο Σεγκούρα θα έχει στη διάθεσή του τον Μακ Κάλουμ που αποθεραπεύτηκε, όχι όμως και τον Πόλιπακ που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά έτσι κι αλλιώς θα «κοβόταν» ένας ξένος. Θα είναι διαθέσιμος όμως για το πρώτο παιχνίδι με τη Σαλόν.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Ζιώγας (Πίγκας).

Με πολλά προβλήματα θα παραταχθεί η ΑΕΚ. Εκτός μάχης τέθηκε ο Κρις Σίλβα, στο παιχνίδι που αναμενόταν να κάνει την τελευταία του εμφάνιση με την ομάδα. Ο Γκαμπονέζος σέντερ ταλαιπωρείται από ίωση και τέθηκε εκτός μάχης.

Επίσης νοκ άουτ είναι οι τραυματίες Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Γκρεγκ Μπράουν και Τζιάν Κλαβέλ, ενώ στην αποστολή μπήκαν αλλά είναι αμφίβολοι οι ΡάιΚουαν Γκρέι (ίωση) και Δημήτρης Κατσίβελης (ενοχλήσεις στο γόνατο).

Υπενθυμίζεται πως ο Τζέιμς Νάναλι, που ανακοινώθηκε στα πρώτα λεπτά το 2026, δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

Τα άλλα σημερινά (3/1) παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής της Basket League:

Μύκονος – ΠΑΟΚ (15.45), Ηρακλής – Περιστέρι (18.15).

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο με τους αγώνες: Κολοσσός – Μαρούσι (13.00), Αρης – Ολυμπιακός (13.00) και Παναθηναϊκός – Καρδίτσα (16.00).

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι φίλαθλοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις με ΑΕΚ και Σαλόν (8/1), μπορούν να προμηθευτούν εισιτήριο με 25 ευρώ αποκλειστικά διά ζώσης από το Promitheas Park. Οσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο για τον αγώνα με την ΑΕΚ, μπορούν και εκείνοι να επωφεληθούν από την προσφορά και να αγοράσουν αποκλειστικά δια ζώσης με μόλις 5 ευρώ εισιτήριο για το παιχνίδι με τη Σαλόν, μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου.

Η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ έχει απαγορευτεί, αλλά είναι σίγουρο πως η Ενωση θα έχει αρκετό κόσμο στο Τόφαλος.

