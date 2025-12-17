Παίκτες του ΝΟΠ κλήθηκαν στο «4ο Talents Cup»

Μια ακόμα απόδειξη της εξαιρετικής δουλειά που κάνει ο ΝΟΠ σε επίπεδο ακαδημιών πόλο είναι το γεγονός ότι κλήθηκαν αθλητές του από την ΚΟΕ για να συμμετέχουν στο τουρνουά πόλο «4ου talents cup» που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.

Από τον ΝΟΠ έχουν κληθεί οι Σπύρος Αθανασόπουλος, Ηλίας Ζαφείρης, Διονύσης Τουντόπουλος, Ιωάννης Ανδρεόπουλος και Παντελής Νταφογιάννης οι οποίοι θα βρεθούν στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο μαζί με άλλους αθλητές από σωματεία της Ελλάδας για να συμμετάσχουν σε ένα δυνατό τουρνουά.

