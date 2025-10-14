«Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες» στο Πολύεδρο με την Άννα Δενδρινού

Εκπαιδευτική δράση για παιδιά με αφήγηση, δημιουργία και έμπνευση μέσα από την τέχνη

14 Οκτ. 2025 20:13
14 Οκτ. 2025 20:13
Μια ακόμη δημιουργική συνάντηση για παιδιά διοργανώνει το Πολύεδρο το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, από τις 10:30 έως τις 12:30 το πρωί, με τίτλο «Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες».

«Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες» στο Πολύεδρο με την Άννα Δενδρινού

Η Άννα Δενδρινού

Τη δράση συντονίζει η αφηγήτρια και συγγραφέας Άννα Δενδρινού, στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πολύεδρου.

Μικροί και μεγάλοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην ομαδική εικαστική έκθεση «Αφηγήσεις καλοκαιριού», να εμπνευστούν από τα έργα των καλλιτεχνών και να συνθέσουν δικές τους ιστορίες, τις οποίες θα παρουσιάσουν στο κοινό.

Η ξενάγηση στην έκθεση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των δημιουργών Σπυριδούλας Ζαβιτσάνου, Άννας Καρατζά, Ελένης Μεμελετζόγλου, Όλγας Νικολοπούλου, Γιάννη Παπαδόπουλου, Γεράσιμου Παρίση, Νίκου Πρέσσα και Παναγιώτη Σταθόπουλου.

Η έκθεση ολοκληρώνεται το ίδιο Σάββατο, προσφέροντας μια τελευταία ευκαιρία στο κοινό να την επισκεφθεί.

Η δράση υπόσχεται στιγμές φαντασίας, δημιουργίας και παιχνιδιού στον κήπο και την γκαλερί του Πολύεδρου, σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ελεύθερη έκφραση των παιδιών.
