Πακιστάν: 82 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε βίαια επεισόδια ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 156 έχουν τραυματιστεί σε νέα έξαρση της βίας ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες από την Πέμπτη στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε σήμερα μέλος των τοπικών αρχών στο AFP, προσθέτοντας ότι πυρά ακούγονται ακόμη σε διάφορα μέρη.

«Από τους νεκρούς, 66 είναι σιίτες και 16 σουνίτες», διευκρίνισε ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, της περιοχής Κουράμ στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο AFP «πυρά από ελαφρά και βαρέα όπλα σε διάφορες περιοχές». Αυτοί διευκρίνισαν ωστόσο ότι από χθες, Σάββατο, το βράδυ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

