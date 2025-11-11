Πακιστάν: Έκρηξη έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ, 12 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ακόμα περιστατικό βίας σήμερα, στο Πακιστάν, όπου σημειώθηκε έκρηξη πιθανότατα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο το πρωί της Τρίτης έξω από κτίριο δικαστηρίου στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, με την τοπική τηλεόραση να αναφέρει πως έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 12 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 12.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, σε περιοχή που συνήθως είναι γεμάτη από πολίτες και δικηγόρους.

«Ερευνούμε τι είδους έκρηξη ήταν. Δεν είναι ακόμη σαφές. Θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όταν λάβουμε την έκθεση της ιατροδικαστικής ομάδας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Explosion reported outside the district court in Islamabad – media Several people have been injured, deaths suspected Efforts are being made to determine the nature of the explosion Some accounts suspect False Flag Operation – what do you think? pic.twitter.com/hZMjz5qjpj — Lisa Singh (@YakushinaLisa) November 11, 2025



Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από το σημείο, όπου φαίνονται αιμόφυρτοι άνθρωποι πεσμένοι κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα του υλικού.

