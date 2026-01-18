Πακιστάν: Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι

Τμήματα του Gul Plaza, που περιλαμβάνει 1.200 καταστήματα και εκτείνεται σε 8.000 τ.μ., έχουν καταρρεύσει, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, εμποδίζει τις προσπάθειες διάσωσης.

18 Ιαν. 2026 21:28
Pelop News

Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, από τους οποίους ένας ήταν πυροσβέστης.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και υπάρχει ο φόβος ότι κάποιοι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μέσα στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο που εξακολουθεί να καίγεται.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι όταν οι διασώστες έφτασαν στον τόπο του συμβάντος το Σάββατο, «η φωτιά από το ισόγειο είχε εξαπλωθεί στους επάνω ορόφους και σχεδόν ολόκληρο το κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες».

Το πρωί της Κυριακής, καπνός εξακολουθούσε να βγαίνει από τα ερείπια του Gul Plaza.

Το εμπορικό κέντρο, όπως αναφέρει το BBC, ήταν γεμάτο εύφλεκτα υλικά όπως πλαστικό αφρό, υφάσματα, χαλιά και αρώματα.

Τουλάχιστον 20 πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά, αλλά υπάρχουν ανησυχίες ότι το εμπορικό κέντρο μπορεί να καταρρεύσει ολικά.

