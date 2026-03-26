Πακιστάν: Μεταφέρουμε μηνύματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Επίσημη επιβεβαίωση για την ύπαρξη έμμεσων επαφών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έδωσε το Πακιστάν, με τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων που διαβιβάζονται από το Ισλαμαμπάντ. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια παραδοχή από πακιστανικής πλευράς ότι η χώρα έχει ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο στο συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας.

There has been unnecessary speculation in the media regarding peace talks to end ongoing conflict in the Middle East. In reality, US-Iran indirect talks are taking place through messages being relayed by Pakistan. In this context, the United States has shared 15 points, being… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 26, 2026

Τι παραδέχθηκε το Πακιστάν

Σε ανάρτησή του, ο Νταρ ανέφερε ότι «στην πραγματικότητα διεξάγονται έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μέσω μηνυμάτων που μεταφέρονται από το Πακιστάν», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ έχουν διαβιβάσει 15 σημεία προς εξέταση από την ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, στην προσπάθεια αυτή συνδράμουν επίσης η Τουρκία και η Αίγυπτος, ενώ το Πακιστάν εμφανίζεται και ως πιθανός τόπος για ενδεχόμενες συνομιλίες.

Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται από διπλωματικές πηγές και διεθνή μέσα κατάλληλος μεσολαβητής, καθώς διατηρεί σταθερές σχέσεις τόσο με το γειτονικό Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχει ανοικτούς διαύλους και με χώρες του Περσικού Κόλπου. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι η πακιστανική ηγεσία βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους και περιφερειακούς συμμάχους, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκλιμάκωσης.

Η στάση της Τεχεράνης

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εξακολουθεί να απορρίπτει την εικόνα επίσημων διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, έχει αναγνωρίσει ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω «φιλικών χωρών», διατηρώντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο παρασκηνιακής διπλωματίας, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις περί άμεσων συνομιλιών.

Η επιβεβαίωση από το Πακιστάν έρχεται την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής σαφές σήμα ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι το αμερικανικό σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω Πακιστάν περιλαμβάνει ευρύτερους όρους για αποκλιμάκωση, όμως το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και συνεχίζει να δηλώνει ότι δεν βρίσκεται σε κανονική διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ.

