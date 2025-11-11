Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας με τους 12 νεκρούς σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ

Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων.

«Σήμερα, ένα από τα μέλη μας επιτέθηκε σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους.

«Θα εξαπολυθούν επιθέσεις κατά εκείνων που δεν εκδίδουν αποφάσεις με βάση τον ισλαμικό νόμο, αυτούς που τις εκτελούν και αυτούς που τους προστατεύουν, έως ότου η σαρία να κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα».

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



