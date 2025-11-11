Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας με τους 12 νεκρούς σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ

«Σήμερα, ένα από τα μέλη μας επιτέθηκε σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους.

Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας με τους 12 νεκρούς σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ
11 Νοέ. 2025 15:21
Pelop News

Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων.

«Σήμερα, ένα από τα μέλη μας επιτέθηκε σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους.

«Θα εξαπολυθούν επιθέσεις κατά εκείνων που δεν εκδίδουν αποφάσεις με βάση τον ισλαμικό νόμο, αυτούς που τις εκτελούν και αυτούς που τους προστατεύουν, έως ότου η σαρία να κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα».

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:38 Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
18:38 Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130
18:24 Εκδήλωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Πάτρα: «Έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας»
18:22 Πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον
18:18 Έργα που αλλάζουν την περιοχή των Καλαβρύτων, επισκέφτηκε ο Νεκτάριος Φαρμάκης
18:16 ΑΕΚ: Καταγγελία για τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
18:12 Ναρκωτικά και βία στα σχολεία – Ανησυχία για την παραβατικότητα στις μονάδες της Αχαΐας
18:05 Εμπλοκή «ανθρώπου» του Ζελένσκι σε σκάνδαλο με μίζες 100 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία
17:53 «Η δολοφονημένη έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια», η κρίσιμη μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια
17:43 «Την ώρα που λιβάνιζε μύριζε χασίσι» συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον 46χρονο ιερέα Youtuber
17:31 Αλλαγή ημερομηνίας στο Απόλλων-Προμηθέας 2014, ο λόγος
17:19 Γιατί ο Δεκέμβριος θα είναι του θερμότερος του κανονικού
17:10 Στην Κίνα γέφυρα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος! ΒΙΝΤΕΟ
16:55 Στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο η άτυπη σύνοδος της ΕΕ για το ενταξιακό
16:52 Κωνσταντέλιας και Σιώπης «απάντησαν» στους τοξικούς του αθλητισμού
16:44 Μάνος Μανουσάκης: Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Ιταλία, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο τα τρία μεγάλα έργα της επόμενης πενταετίας
16:36 Βρετανικό «όχι» στην Κομισιόν για καταβολή 6,75 δισ. ευρώ για συμμετοχή στο SAFE
16:28 Αχαΐα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Παναγιώτη Λύτρα
16:22 Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
16:18 Γεωργία: Συντριβή τουρκικού C-130 – Αγωνία για τους επιβάτες , σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ