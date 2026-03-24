Πακιστάν: Στο τραπέζι ρόλος διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Σενάρια για συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ
Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή – Στόχος αποκλιμάκωση έως τις 9 Απριλίου
Το ενδεχόμενο να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν εξετάζει το Πακιστάν, δηλώνοντας έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντραμπί, υπογράμμισε σε δηλώσεις του στο Al Jazeera ότι η Ισλαμαμπάντ στηρίζει διαχρονικά τη διπλωματία ως βασικό εργαλείο διασφάλισης της περιφερειακής σταθερότητας. «Εάν οι πλευρές το επιθυμούν, το Πακιστάν είναι πάντα πρόθυμο να φιλοξενήσει συνομιλίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η κινητικότητα αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών, καθώς, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, η Ουάσιγκτον επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης έως τις 9 Απριλίου. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ανέστειλε για πέντε ημέρες την απειλή στρατιωτικής δράσης κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη βρίσκονται σε «πολύ καλό» σημείο.
Παρά τις διαψεύσεις από την ιρανική πλευρά για άμεσες διαπραγματεύσεις, διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τρίτες χώρες, όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία, λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, μεταφέροντας μηνύματα σε μια προσπάθεια επίτευξης διπλωματικής λύσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησης Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στην Ισλαμαμπάντ μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.
Εντατικές επαφές σε υψηλό επίπεδο
Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητοποίησης, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Ακολούθησαν επαφές του υπουργού Εξωτερικών Ισάκ Νταρ με τους ομολόγους του από το Ιράν και την Τουρκία, ενισχύοντας την εικόνα έντονης διπλωματικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Just IN: Pakistan military chief Field Marshal Asim Munir has held a phone call with US President Donald Trump.
— Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has held a phone conversation with Iran’s President Pezeshkian.
— Pakistan to host talks between US and Iran in Islamabad… pic.twitter.com/lo3SpdDGjp
— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) March 23, 2026
Χρονοδιάγραμμα για λήξη της σύγκρουσης
Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν σε ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και επίτευξη συμφωνίας έως τις 9 Απριλίου, αφήνοντας ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο για παράλληλη ανάπτυξη στρατιωτικών και διπλωματικών πρωτοβουλιών.
Κατά την ίδια πηγή, εντός της εβδομάδας ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες στο Πακιστάν, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας.
Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ενημερώσει πλήρως το Ισραήλ για ορισμένες επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένη διαφάνεια σε ορισμένα σκέλη της διπλωματίας.
Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, δεν αποκλείεται ο Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για το τέλος των εχθροπραξιών.
