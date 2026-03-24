Πακιστάν: Στο τραπέζι ρόλος διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Σενάρια για συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ

Το ενδεχόμενο να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν εξετάζει το Πακιστάν, δηλώνοντας έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντραμπί, υπογράμμισε σε δηλώσεις του στο Al Jazeera ότι η Ισλαμαμπάντ στηρίζει διαχρονικά τη διπλωματία ως βασικό εργαλείο διασφάλισης της περιφερειακής σταθερότητας. «Εάν οι πλευρές το επιθυμούν, το Πακιστάν είναι πάντα πρόθυμο να φιλοξενήσει συνομιλίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κινητικότητα αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών, καθώς, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, η Ουάσιγκτον επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης έως τις 9 Απριλίου. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ανέστειλε για πέντε ημέρες την απειλή στρατιωτικής δράσης κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη βρίσκονται σε «πολύ καλό» σημείο.

Παρά τις διαψεύσεις από την ιρανική πλευρά για άμεσες διαπραγματεύσεις, διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τρίτες χώρες, όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία, λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, μεταφέροντας μηνύματα σε μια προσπάθεια επίτευξης διπλωματικής λύσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησης Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στην Ισλαμαμπάντ μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Εντατικές επαφές σε υψηλό επίπεδο

Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητοποίησης, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ακολούθησαν επαφές του υπουργού Εξωτερικών Ισάκ Νταρ με τους ομολόγους του από το Ιράν και την Τουρκία, ενισχύοντας την εικόνα έντονης διπλωματικής δραστηριότητας στην περιοχή.