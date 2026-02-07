Πακιστάν: Το ISIS πίσω από τη βομβιστική επίθεση σε τζαμί – Συλλήψεις υπόπτων για το μακελειό

Νέα δεδομένα για τη φονική επίθεση σε τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και το Ισλαμικό Κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη. Η έρευνα στρέφεται πλέον στους συνεργούς και τον σχεδιασμό της επίθεσης.

07 Φεβ. 2026 19:24
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών στο Πακιστάν μετά τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, με επίκεντρο πλέον τα πρόσωπα που ενδέχεται να υποστήριξαν τον δράστη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μοσίν Νακβί, έχουν ήδη συλληφθεί τέσσερις ύποπτοι, ανάμεσά τους –όπως εκτιμάται– και άτομο που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από αστυνομικές επιχειρήσεις στην Πεσαβάρ και στη Ναουσέρα.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (06.02.2026), όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από σιιτικό τέμενος την ώρα της προσευχής, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και πανικό.

Την ευθύνη για το χτύπημα ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος μέσω μηνύματος που δημοσιεύτηκε σε κανάλι της οργάνωσης στην εφαρμογή Telegram, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη δράση εξτρεμιστικών οργανώσεων στην περιοχή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου υποστήριξης πίσω από την επίθεση.

