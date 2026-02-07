Πακιστάν: Το ISIS πίσω από τη βομβιστική επίθεση σε τζαμί – Συλλήψεις υπόπτων για το μακελειό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών στο Πακιστάν μετά τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, με επίκεντρο πλέον τα πρόσωπα που ενδέχεται να υποστήριξαν τον δράστη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μοσίν Νακβί, έχουν ήδη συλληφθεί τέσσερις ύποπτοι, ανάμεσά τους –όπως εκτιμάται– και άτομο που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από αστυνομικές επιχειρήσεις στην Πεσαβάρ και στη Ναουσέρα.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (06.02.2026), όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από σιιτικό τέμενος την ώρα της προσευχής, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και πανικό.

Την ευθύνη για το χτύπημα ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος μέσω μηνύματος που δημοσιεύτηκε σε κανάλι της οργάνωσης στην εφαρμογή Telegram, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη δράση εξτρεμιστικών οργανώσεων στην περιοχή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου υποστήριξης πίσω από την επίθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



