Πακιστάν: Τραγωδία για νιόπαντρο ζευγάρι, έχασε την ζωή του από έκρηξη αερίου

Τραγικό τέλος είχε ένα νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν, καθώς μόλις μία ημέρα μετά τον γάμο τους γαμπρός και νύφη έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ισχυρή έκρηξη φιάλης αερίου στο σπίτι, όπου διέμεναν. Εκτός από το ζευγάρι έχασαν τη ζωή τους και άλλα έξι άτομα, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον οκτώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το bbc, η έκρηξη σημειώθηκε στις 07:00 τοπική ώρα την Κυριακή (11/1) σε ένα σπίτι στο Ισλαμαμπάντ, όπου το ζευγάρι κοιμόταν μαζί με καλεσμένους και συγγενείς μετά τη γαμήλια δεξίωση, προκαλώντας την κατάρρευση της οροφής.

Από την έκρηξη το σπίτι ισοπεδώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, καταστράφηκαν τοίχοι, κομμάτια από μπετόν και έπιπλα σκορπίστηκαν παντού, ενώ τρεις γειτονικές κατοικίες υπέστησαν και αυτές ζημιές.

Πολλά άτομα παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια και χρειάστηκε να μεταφερθούν με φορεία από τους διασώστες.

Σύμφωνα με τους διασώστες η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου, το οποίο γέμισε το δωμάτιο και στη συνέχεια εξερράγη.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας του Πακιστάν, Yusuf Raza Gilani, χαρακτήρισε το συμβάν «ένα τραγικό περιστατικό που μετέτρεψε τους εορτασμούς σε πένθος».

Ο Hanif Masih, ο πατέρας του γαμπρού, δήλωσε ότι ο γιος του είχε παντρευτεί την προηγούμενη μέρα και ότι το νιόπαντρο ζευγάρι, μαζί με μέλη της οικογένειας και καλεσμένους, κοιμόντουσαν στο σπίτι τη στιγμή της έκρηξης.

Από την έκρηξη εκτός από τον γιο και τη νύφη του, σκοτώθηκαν και η σύζυγος και η κουνιάδα του.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες της έκρηξης. Εγκληματολόγοι με λευκές στολές μαζί με σκύλους ανίχνευσης και προηγμένη τεχνολογία αναζητούσαν τραυματίες στα ερείπια.

Πολλά πακιστανικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν φιάλες αερίου για καύσιμα και μαγείρεμα. Οι φιάλες αερίου έχουν συνδεθεί με άλλα θανατηφόρα ατυχήματα που προκλήθηκαν από διαρροές αερίου.

