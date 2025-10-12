Πάλεψε, αλλά δεν απέφυγε την ήττα η Παναχαϊκή

Στο α’ ημίχρονο οι «κοκκινόμαυροι» δυσκολεύτηκαν να κρατήσουν τη μπάλα και να πάρουν τον έλεγχο του αγώνα, αλλά ήταν αυτοί που είχαν τη μεγάλη ευκαιρία στο 20′ να ανοίξουν το σκορ με τον Κουτσιούδη, που κέρδισε τις κόντρες, σούταρε διαγώνια από αριστερά αλλά δεν βρήκε στόχο.

Σε μια αμυντική αδράνεια στο 44′ – όπως και στον Πύργο – οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ με πλασέ του Ιβάν Σίλβα ύστερα από στρώσιμο του Μπαστακού με τους «κοκκινόμαυρους» να μην μπορούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους.

Στο β’ ημίχρονο, η Παναχαϊκή ανέβηκε και βελτιώθηκε συνολικά το παιχνίδι. Στο 51′ ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Πετράτου (πήρε κίτρινη για «θέατρο»), ενώ στο 60′ η Ζάκυνθος κέρδισε πέναλτι σε πέσιμο του Κέρι μέσα στην περιοχή, κάτι για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι «κοκκινόμαυροι».

Ο Κέρι εκτέλεσε, ο Γεωργόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε όρθια την ομάδα του, αλλά η Παναχαϊκή δεν μπόρεσε παρά την προσπάθεια που έκανε να ισοφαρίσει.

Οι «κοκκινόμαυροι» διατύπωσαν αρκετά παράπονα για τη διαιτησία του Παπαγεωργόπουλου από την Αργολίδα.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Γκογκάκης, Σίνγκ, Λιβέρης (93’ Σούρμπης, Σμίλτος, Νικολακόπουλος, Σίλβα, Σέχου, Γκιουρτζίδης (73’ Ντόστι), Κέρι (81’ Κουλούσιας), Γουσέτης, Μπαστακός.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Κουζής (67’ Βερβίτας), Σμπόρας, Αγουρίδης, Γασπαρινάτος (46’ Καμπεράι), Σταθόπουλος, Πετράτος, Ψυχογιός (67’ Γερολυμάτος), Δαραμούσκας (46’ Μπούρδος), Νιφορόπουλος, Κουτσιούδης (73’ Ντούνης).

Τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων στο ημίχρονο:

Θύελλα Πατρών – Πανγυθεατικός 0-1: 31′ Μαλτέζος

Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Μιλτιάδης 0-1: 43′ Ξιφιλίνος

Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος 0-1: 36′ Φωκαΐδης

ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος 0-1: 10′ Μακρής

Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος 0-1: 21′ Χαρίτος

