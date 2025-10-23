«Πάμε για υπογραφές»: Ξεκόλλησε η αστική ανάπλαση του Λαδόπουλου με δεσμευτική προσφορά

Η πολυαναμενόμενη αστική ανάπλαση του Λαδόπουλου στην Πάτρα εισέρχεται στην τελική της φάση, καθώς η ανάδοχος εταιρεία ΑΚΤΩΡ κατέθεσε την οικονομική της πρόταση και τις συμβατικές δεσμεύσεις της. Μετά και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην υπογραφή της σύμβασης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον αστικό ιστό της πόλης.

23 Οκτ. 2025 12:00
Σπουδαία νέα για την Πάτρα ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, στη συνεδρίαση λογοδοσίας του περιφερειακού συμβουλίου.

Η πολυαναμενόμενη αστική ανάπλαση του συγκροτήματος Λαδόπουλου εισέρχεται πλέον στην τελική της φάση, καθώς η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ/ΒΕΓΚΑ ΙΙΙ υπέβαλε την οικονομική της πρόταση και τις συμβατικές δεσμεύσεις της.

Μετά την πρόσφατη έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Περιφέρεια μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που αναμένεται να αναβαθμίσει καθοριστικά τον αστικό ιστό της πόλης.

Η μεγάλη ανάπλαση του Λαδόπουλου βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση

Ο κ. Φαρμάκης, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστα Καρπέτα, γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα απαιτούμενα στάδια για την υπογραφή της σύμβασης. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες υπήρξε εμπλοκή, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε απορρίψει την αγορά παρακείμενου οικοπέδου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, θεωρώντας πως δεν αποτελούσε αναπτυξιακή δαπάνη. Η Περιφέρεια, ωστόσο, προσέφυγε άμεσα και η προσφυγή της έγινε δεκτή, επιτρέποντας τη συνέχιση της διαδικασίας χωρίς νέα καθυστέρηση.

Νεκτάριος Φαρμάκης

Ο περιφερειάρχης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ενα τέτοιο έργο χρειάζεται πολλά και εμείς τα κάναμε. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν κωλύεται το έργο. Προχωράμε κανονικά για να μην υπάρχει καμία αγωνία. Η β’ φάση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025 και πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. Εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο έργο, ανοιχτό στην κοινωνία και πλήρως εναρμονισμένο με τον προϋπολογισμό. Για κάθε βήμα θα υπάρχει ενημέρωση», κατέληξε ο κ. Φαρμάκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει 6-8 μήνες για την υπογραφή της σύμβασης, 24-36 μήνες για την κατασκευή και 24 έτη λειτουργίας. Με βάση τα όσα αναφέρονται στο erga.gov.gr, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 77,45 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση από ΣΔΙΤ και ΠΔΕ. Φαίνεται πως, προς ανακούφιση του έργου, η χρηματοδότηση πέρασε από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς το χρονικό πλαίσιο που έθετε το Ταμείο ήταν ασφυκτικό.

Θυμίζουμε πως το master plan του έργου προέβλεπε τη δημιουργία ελεύθερων χώρων, ήπιων χρήσεων εμπορίου και εστίασης στο ισόγειο, καθώς και την κατάργηση του εσωτερικού πυρήνα των παλαιών βιομηχανικών κτιρίων για τη διαμόρφωση ενός μεγάλου αίθριου. Το ιστορικό Θέατρο Τέχνης θα μετατραπεί σε πολυλειτουργικό, υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, ενώ δίπλα του θα ανεγερθεί το νέο Μουσικό Σχολείο Πατρών, με δυνατότητα ενοποίησης των χώρων. Το σχέδιο δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των δωμάτων, στη δημιουργία αυλών σε πολλαπλά επίπεδα και στη σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων, φυτεύσεων για την προστασία από την όχληση της Ακτής Δυμαίων και η ενίσχυση της κίνησης των πεζών.
