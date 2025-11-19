Παναχαϊκή: Η ανατομία μιας παρακμής και ο «θολός καθρέπτης» της Πάτρας

Της έχουν κάνει μάγια και γι’ αυτό έχει απαξιωθεί τόσο πολύ; Κάποια κατάρα κρατάει «σιδεροδέσμια» την Παναχαϊκή στην ανυποληψία; Συγκρούονται ο… Κρόνος με τον ανάδρομο Ερμή και είναι το θύμα η ιστορική ομάδα της Πάτρας;

Δεν χρειάζονται μεταφυσικές, παγανιστικές ή όποιες άλλες αλλόκοτες προσεγγίσεις για να ερμηνευτεί η κατρακύλα των «κοκκινόμαυρων» από τότε που μπήκε ο 21ος αιώνας έως σήμερα.

Αν δούμε την Παναχαϊκή σε όλο το βάθος των 134 χρόνων της ζωής της η απάντηση για την κατάπτωσή της καθρεφτίζεται στην Πάτρα του σήμερα σε σχέση με την Πάτρα μέχρι σχεδόν τα τέλη του περασμένου αιώνα.

ΜΟΧΛΕΥΣΗ

Η Παναχαϊκή μεγαλούργησε όταν η αστική ταυτότητα της τύγχανε θαυμασμού στο Πανελλήνιο. Απ’ όταν παρατηρήθηκε μόχλευση αυτής της ταυτότητας, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, άρχισε η φθίνουσα πορεία της που κορυφώθηκε 20 χρόνια αργότερα, όταν υποβιβάστηκε από την Α’ Εθνική και έκτοτε δεν επανήλθε ποτέ…

Δεν υστερεί μόνο στο ποδόσφαιρό η τρίτη πόλη της χώρας. Φανταστείτε να μην είχαν γίνει και οι υποδομές που την περιβάλλουν (Γέφυρα, Πατρών – Αθηνών, Πατρών – Πύργου, Ιονία οδός).

Φανταστείτε να μην είχε προλάβει να αναπτυχθεί -στα χρόνια της αστικής Πάτρας- το Πανεπιστήμιό της. Θα μιλούσαμε, κατά κυριολεξία και όχι μεταφορικά, για μια πόλη-φάντασμα.

Η ουσία, βέβαια, δεν αλλάζει διότι είναι ούτως ή άλλως πόλη – ουραγός, όπως και η Παναχαϊκή στο ποδόσφαιρο….

ΚΩΣΤΗΣ – ΘΑΝΟΣ

Η απάντηση, λοιπόν, για την καταβαράθρωση της ιστορικής ομάδας της Πάτρας, βρίσκεται στη σύγκριση ανάμεσα στα ένδοξα χρόνια της μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και στη ζοφερή πορεία της πόλης, στα χρόνια του τρέχοντος αιώνα.

Στα χρόνια της μεταπολεμικής αναδημιουργίας της αχαϊκής πρωτεύουσας αναδείχθηκαν μεγάλες πολιτικές επιχειρηματικές και πνευματικές προσωπικότητες. Ανθησαν το εξαγωγικό εμπόριο και η βιομηχανία. Υπερηφανευόταν ο αείμνηστος πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος όταν δήλωνε πιστός φίλαθλος της Παναχαϊκής και όχι του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Ετρεχε από γήπεδο σε γήπεδο της Αθήνας να την παρακολουθήσει ο αξιαγάπητος μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο εμβληματικός δικηγόρος της Πάτρας, Ευάγγελος Ματσούκης, φίλος του Κωστή, ήταν ο πρόεδρος της ευρωπαίας Παναχαϊκής. Πριν από τον Ματσούκη, ο ξακουστός σταφιδέμπορος Θόδωρος Σαρμάς (ειρήσθω εν παρόδω, ένας από τους συλληφθέντες αντιστασιακούς του Πολυτεχνείου), είχε θέσει τις βάσεις της μεγάλης ομάδας.

Η «Πειραϊκή Πατραϊκή» διά του στελέχους της, σύγχρονου για τα δεδομένα της εποχής ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Γκούστα, συμμετείχε στα δρώμενα της δημοφιλούς ομάδας. Το ίδιο με διάφορους τρόπους, έπρατταν ο «Λαδόπουλος», η Achaia Clauss, η Pirelli, η Misko.

Ακολούθως, η σκυτάλη της διοίκησης, της ΠΑΕ πλέον, πέρασε στα χέρια αξιόλογων πατρινών -επιχειρηματιών. Στον Νίκο Σωτηράκη, τον Τάσο Χρυσαΐτη, τον Τάκη Καλιακούδα, τον Νίκο Ράπτη, τον Ντίνο Λυγερό (θείο του μετέπειτα ιδιοκτήτη Αρη Λουκόπουλου).

ΟΙ… ΜΕΤΟΙΚΟΙ

Εδώ τραβάμε μια γραμμή, γιατί εδώ «τελειώνει» η αστική Πάτρα, ταυτόχρονα με την αποβιομηχάνιση της πόλης.

Εδώ τελειώνει και η πρωτογενής αγάπη για την Παναχαϊκή. Ηταν τότε που ήλθαν σ’ ένα ασύντακτο και «αφανές» επιχειρηματικό προσκήνιο της αχαϊκής πρωτεύουσας οι… μέτοικοι. Τότε, που έπαψε να είναι πρώτη αγάπη η Παναχαϊκή. Τότε που ο Γιαννάκης Λαμπρόπουλος, ο αξιολάτρευτος Πατρινός που εμπνεύσθηκε το πρώτο καφενείο όλων των φιλάθλων της εποχής (ζει ο Γιαννάκης, έχοντας συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής), είπε το αμίμητο: «Πρέπει να οργανωθούμε και να φτιάξουμε εμείς οι γηγενείς έναν σύλλογο των εν Πάτραις… Πατρινών».

Σήμερα η πόλη, όπως αδυνατεί να «αναστηλώσει» την ιστορία της (τα εμβληματικά κτίρια της ακμής των αλλοτινών εποχών), κατά τον ίδιο τρόπο δηλώνει την ανημποριά της να αναγεννήσει την Παναχαϊκή. Και εξήγηση υπάρχει.

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αναζητώντας σύγχρονους επιχειρηματίες και ευεργέτες και κάνοντας συγκρίσεις με το παρελθόν, μελαγχολούμε. Οι πιο πολλοί από τους επιτυχημένους του 21ου αιώνα δεν είναι Πατρινοί αστικής προέλευσης. Ηλθαν, ζουν και πρόκοψαν στην πόλη του Πατρέα, χωρίς όμως να έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική διασύνδεση με το λαμπρό παρελθόν της και συνακόλουθα με την Παναχαϊκή.

Αλλο μελαγχολικό πεδίο οι ευεργέτες. Μετά τον Σκαγιόπουλο, τον Καραμανδάνη, τον Μαραγκόπουλο, το σήμερα δεν έχει να επιδείξει επιφανείς Πατρινούς. Και όχι μόνο. Τα άγρια έδιωξαν τα ήμερα! Τους πατρινολάτρες Κώστα Δημητριάδη (αντιπρόεδρο της INTRACOM), Ιάκωβο Τσούνη και τις αδερφές Πόπη και Αλίκη Κωνσταντοπούλου!

Ο μόνος ευεργέτης που «επιβιώνει» είναι ο ομογενής Θανάσης Στεφανόπουλος. Αλλά κι αυτός ξέρει πόσες πίκρες πέρασε μέχρι να πείσει για τις προσθέσεις του. Ο άλλος ομογενής, ο Κώστας Μακρής που δαπάνησε 11 – 12 εκατομμύρια ευρώ στην Παναχαϊκή, έφυγε κακήν – κακώς και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του.

ΑΝΑΔΕΛΦΗ

Σ’ αυτό το δυστοπικό περιβάλλον ήταν επόμενο η κάποτε υπέρλαμπρη Πάτρα να μεταμφιεσθεί σε μια ανάδελφη πόλη.

Διότι πολύ απλά σήμερα είναι μια πόλη με παραποιημένη την ταυτότητά της. Και απαιτείται κάποιο… silver alert για να εντοπισθούν τα ίχνη της πάλαι ποτέ αρχόντισσας…

Δεν εκπλήσσει, λοιπόν, το κατάντημα της Παναχαϊκής. Θολός καθρέπτης της Πάτρας είναι η «κοκκινόμαυρη» ομάδα.

Θα πει κάποιος: Προκύπτει, άραγε, κάποιο όφελος από τα προεκτεθέντα; Θα έλθει η στιγμή που η Παναχαϊκή θα βρει τον δρόμο της;

ΤΣΑΝΤΙΛΑ…

Δεν κρυβόμαστε. Ασφαλής απάντηση δεν υπάρχει. Για παρηγοριά μόνο, θυμίζουμε ότι η Παναχαϊκή συνδέει την Πάτρα των τριών τελευταίων αιώνων. Εχει ιστορία, έχει έμβλημα, διαθέτει ένα γήπεδο – τοπόσημο. Α, και κάτι σπουδαιότερο: Πάντα η φίλαθλη Ελλάδα πάνω στην τσαντίλα της θα αναφωνεί «γ… την Παναχαϊκή μου». Ενδειξη ότι είναι ζωντανή στη φίλαθλη μνήμη. Για την ανάκαμψή της δε, επαφιέμεθα μόνο σε κάποιον από μηχανής θεό. Σε κανέναν άλλο, γιατί όσοι ζούμε στην Πάτρα δεν πολυαγαπάμε την πόλη μας. Ούτε την Παναχαϊκή του σήμερα…

