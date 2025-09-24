Παναχαϊκή: Κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί

Για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος ετοιμάζεται η Παναχαϊκή, καθώς την Κυριακή θα υποδεχθεί τον Μιλτιάδη στο γήπεδο Προσφυγικών (16.00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου.

Ενα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι το πρώτο επίσημο στην Πάτρα με τους «κοκκινόμαυρους» να θέλουν τη στήριξη του κόσμου. Ο Λεωνίδας Κυβελίδης θα έχει στη διάθεσή του τον Γρηγόρη Νιφορόπουλο που εξέτισε την ποινή του, όμως εξακολουθεί να είναι αμφίβολος ο Καμπεράι, που δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τη θλάση. Κάνει αγώνα δρόμου και η συμμετοχή του θα κριθεί την Παρασκευή.

Το Κυριακάτικο παιχνίδι δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να ξεγελάει κανέναν το όνομα του αντιπάλου.

Η ομάδα της Μεσσηνίας είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από τον Ερμή Μελιγούς, έχει περισσότερους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όπως οι Χάμος, Γκίκας (έχουν περάσει από τον Παναιγιάλειο), ο επικίνδυνος σκόρερ Ηλιόπουλος και άλλοι, ενώ στην πρεμιέρα επικράτησε της Κορίνθου με 2-0.

Οι «κοκκινόμαυροι» θα πρέπει να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένοι και βελτιωμένοι ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στην κατάκτηση των τριών βαθμών. Τα εισιτήρια του αγώνα θα κοστίζουν 10 ευρώ, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές σήμερα.

Επίσης, παρότι ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, το πιθανότερο είναι πως και ο δεύτερος εντός έδρας αγώνας με τον Πανθουριακό την Κυριακή 19 Οκτωβρίου (5η αγωνιστική) θα διεξαχθεί στο γήπεδο Προσφυγικών. Θα προηγηθούν δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με ΠΑΣ Πύργος και Ζάκυνθο.

