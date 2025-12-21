Παναχαϊκή – Πύργος: Οι αρχικές 11άδες των δύο ομάδων

Οι ποδοσφαιριστές που έχουν επιλέξει οι δύο προπονητές

Παναχαϊκή - Πύργος: Οι αρχικές 11άδες των δύο ομάδων
21 Δεκ. 2025 14:46
Pelop News

Στις 15.00 ξεκινάει η αναμέτρηση στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Οι επιλογές  των δύο προπονητών, Σπύρου Αντωνόπουλου και Επαμεινώνδα Κουτρομάνου:

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Αγουρίδης, Βερβίτας, Κατσαΐτης, Σταθόπουλος, Πετράτος, Τσεκούρας, Γερολυμάτος, Καμπεράι, Συρμής, Νιφορόπουλος

Στον πάγκο βρίσκονται οι Γεωργόπουλος, Κουτσιούδης, Γασπαρινάτος, Ντούνης, Σμπόρας, Δαραμούσκας, Κουραχάνης, Λούσκος, Παπαευθυμίου.

ΠΥΡΓΟΣ: Τσεκούρας, Μαρκόπουλος, Ντάνι, Πατάπης, Μπέριος, Μαυρόπουλος, Μπούζας, Φερεκίδης, Κόκορης, Παπαδόπουλος, Μακρής.

Στον πάγκο είναι οι Λυβιάκης, Σέζαρ, Κυρσανίδης, Σούλης, Δασκαλόπουλος, Τσίγκρηλας, Χαντί, Θεοδοσιάδης, Καρακώστας.

 

